Grašina Hana i Domenica pokazale s kim provode slobodno vrijeme, jedna fotka otkrila je sve!

Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela iskoristile su slobodno vrijeme za zajedničko druženje, na kojima im se priključila i Andrea Andrassy.
Ljeto je idealno vrijeme za opuštena druženja, a upravo jedan takav trenutak podijelila je Domenica Žuvela sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
Pjevačica je objavila fotografiju iz jedne splitske pizzerije na kojoj pozira u društvu Hane Huljić Grašo i influencerice te kolumnistice Andree Andrassy, koja je originalno postavila sliku.
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Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram Screenshot
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"Napokon sve tri u isto vrijeme", piše na fotografiji, dajući do znanja kako je usklađivanje njihovih rasporeda očito bio pravi izazov. Nasmiješene i opuštene, prijateljice su uživale u ručku uz nekoliko pizza, a atmosfera je, sudeći prema objavi, bila više nego ugodna.
Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela - 2 Foto: Instagram Screenshot
Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram
Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram Screenshot
Domenica i Hana već godinama njeguju blisko prijateljstvo koje traje još od njihovih glazbenih početaka, a nerijetko zajedno provode vrijeme i izvan poslovnih obveza. U posljednjih nekoliko godina Hana je najveći dio pažnje javnosti privukla privatnim životom i obitelji koju je osnovala s Petrom Grašom, dok Domenica uspješno gradi glazbenu karijeru i redovito nastupa diljem Hrvatske.
Ova fotografija pokazala je da se, unatoč različitim obvezama, uvijek može pronaći vrijeme za prijatelje.
Hana je nedavno progovorila o zajedničkim trenucima s Grašom, o čemu više čitajte OVDJE.
Kako izgleda Domenicina sestra, pogledajte OVDJE.
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