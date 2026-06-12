Grašina Hana i Domenica pokazale s kim provode slobodno vrijeme, jedna fotka otkrila je sve!

Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela iskoristile su slobodno vrijeme za zajedničko druženje, na kojima im se priključila i Andrea Andrassy.

Ljeto je idealno vrijeme za opuštena druženja, a upravo jedan takav trenutak podijelila je Domenica Žuvela sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Pjevačica je objavila fotografiju iz jedne splitske pizzerije na kojoj pozira u društvu Hane Huljić Grašo i influencerice te kolumnistice Andree Andrassy, koja je originalno postavila sliku.

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Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela - 1 Foto: Instagram Screenshot

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"Napokon sve tri u isto vrijeme", piše na fotografiji, dajući do znanja kako je usklađivanje njihovih rasporeda očito bio pravi izazov. Nasmiješene i opuštene, prijateljice su uživale u ručku uz nekoliko pizza, a atmosfera je, sudeći prema objavi, bila više nego ugodna.

Hana Huljić Grašo i Domenica Žuvela - 2 Foto: Instagram Screenshot

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram

Domenica Žuvela i Hana Huljić Grašo - 1 Foto: Instagram Screenshot

Domenica i Hana već godinama njeguju blisko prijateljstvo koje traje još od njihovih glazbenih početaka, a nerijetko zajedno provode vrijeme i izvan poslovnih obveza. U posljednjih nekoliko godina Hana je najveći dio pažnje javnosti privukla privatnim životom i obitelji koju je osnovala s Petrom Grašom, dok Domenica uspješno gradi glazbenu karijeru i redovito nastupa diljem Hrvatske.

Ova fotografija pokazala je da se, unatoč različitim obvezama, uvijek može pronaći vrijeme za prijatelje.

Hana je nedavno progovorila o zajedničkim trenucima s Grašom, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako izgleda Domenicina sestra, pogledajte OVDJE.

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