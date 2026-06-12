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Zašto je upravo pjesma stara 15 godina postala simbol Zmajeva na Svjetskom prvenstvu?

Piše E. G., Danas @ 19:38 Zanimljivosti komentari
Dubioza kolektiv - 4 Dubioza kolektiv - 4 Foto: YouTube Screenshot

Nekadašnja satira Dubioze Kolektiv o odlasku u Ameriku pretvorila se u viralnu neslužbenu himnu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. zahvaljujući novoj verziji pjesme "I Am From Bosnia – Take Me To America".

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