Zašto je upravo pjesma stara 15 godina postala simbol Zmajeva na Svjetskom prvenstvu?

Nekadašnja satira Dubioze Kolektiv o odlasku u Ameriku pretvorila se u viralnu neslužbenu himnu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. zahvaljujući novoj verziji pjesme "I Am From Bosnia – Take Me To America".

Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna pjesma odjekuje stadionima, navijačkim zonama i društvenim mrežama više od svih ostalih.

Riječ je o hitu "USA" grupe Dubioza Kolektiv, koji je nakon 15 godina dobio novo ruho i prerastao u neslužbenu himnu Zmajeva na njihovom povratku na najveću nogometnu pozornicu.

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Pjesma je izvorno objavljena 2011. godine na albumu "Wild Wild East" i nastala je kao satiričan komentar na masovno iseljavanje s Balkana te potragu za takozvanim američkim snom.

Kroz prepoznatljiv humor i ironiju, Dubioza Kolektiv progovarala je o generacijama mladih ljudi koji su vjerovali da ih sreća čeka negdje drugdje, daleko od Bosne i Hercegovine. Upravo je kritika iluzije o boljem životu u inozemstvu bila jedna od glavnih tema pjesme.

Dubioza kolektiv - 2 Foto: YouTube Screenshot

Dubioza kolektiv - 3 Foto: YouTube Screenshot

Sve se promijenilo nakon što je Bosna i Hercegovina izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Italije u dodatnim kvalifikacijama. Navijači su spontano počeli pjevati refren "I am from Bosnia, take me to America", aludirajući na činjenicu da se Mundijal održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ubrzo su stihovi postali zaštitni znak reprezentacije, a članovi Dubioze pridružili su se slavlju navijača i reprezentativaca nakon povijesnog uspjeha.

Popularnost pjesme bila je toliko velika da je bend odlučio snimiti potpuno novu verziju pod nazivom "I Am From Bosnia – Take Me To America". U njoj su originalnu priču o emigraciji zamijenili nogometnim motivima, navijačkim stihovima i referencama na povijest reprezentacije. Nova verzija u samo nekoliko tjedana prikupila je preko dva milijuna pregleda na YouTubeu i postala jedan od prvih viralnih hitova Svjetskog prvenstva 2026.

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Strani mediji posljednjih tjedana redovito pišu o neobičnom fenomenu koji je iz Sarajeva stigao na svjetsku scenu. Brojni navijači drugih reprezentacija na društvenim mrežama priznali su da će upravo zbog ove pjesme navijati za Bosnu i Hercegovinu, dok su pojedini komentatori njezin uspjeh usporedili čak i s najpoznatijim nogometnim himnama posljednjih desetljeća.

Ono što je prije petnaest godina bila duhovita kritika društvene stvarnosti danas je postalo simbol zajedništva, nogometnog ponosa i povratka Bosne i Hercegovine na svjetsku scenu. Malo je tko mogao pretpostaviti da će pjesma nastala kao satira jednog dana postati soundtrack najvećeg sportskog sna jedne nacije.

Sve o utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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