Zašto je upravo pjesma stara 15 godina postala simbol Zmajeva na Svjetskom prvenstvu?

Nekadašnja satira Dubioze Kolektiv o odlasku u Ameriku pretvorila se u viralnu neslužbenu himnu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. zahvaljujući novoj verziji pjesme "I Am From Bosnia – Take Me To America".
Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna pjesma odjekuje stadionima, navijačkim zonama i društvenim mrežama više od svih ostalih.3 vijesti o kojima se priča emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! uspješna glumica Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem
Riječ je o hitu "USA" grupe Dubioza Kolektiv, koji je nakon 15 godina dobio novo ruho i prerastao u neslužbenu himnu Zmajeva na njihovom povratku na najveću nogometnu pozornicu.
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Pjesma je izvorno objavljena 2011. godine na albumu "Wild Wild East" i nastala je kao satiričan komentar na masovno iseljavanje s Balkana te potragu za takozvanim američkim snom.
Kroz prepoznatljiv humor i ironiju, Dubioza Kolektiv progovarala je o generacijama mladih ljudi koji su vjerovali da ih sreća čeka negdje drugdje, daleko od Bosne i Hercegovine. Upravo je kritika iluzije o boljem životu u inozemstvu bila jedna od glavnih tema pjesme.
Dubioza kolektiv - 2 Foto: YouTube Screenshot
Dubioza kolektiv - 3 Foto: YouTube Screenshot
Sve se promijenilo nakon što je Bosna i Hercegovina izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom protiv Italije u dodatnim kvalifikacijama. Navijači su spontano počeli pjevati refren "I am from Bosnia, take me to America", aludirajući na činjenicu da se Mundijal održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ubrzo su stihovi postali zaštitni znak reprezentacije, a članovi Dubioze pridružili su se slavlju navijača i reprezentativaca nakon povijesnog uspjeha.
@dubiozakolektiv I am from Bosnia - take me to America #usa #dubiozakolektiv ♬ original sound - Dubioza Kolektiv
Popularnost pjesme bila je toliko velika da je bend odlučio snimiti potpuno novu verziju pod nazivom "I Am From Bosnia – Take Me To America". U njoj su originalnu priču o emigraciji zamijenili nogometnim motivima, navijačkim stihovima i referencama na povijest reprezentacije. Nova verzija u samo nekoliko tjedana prikupila je preko dva milijuna pregleda na YouTubeu i postala jedan od prvih viralnih hitova Svjetskog prvenstva 2026.
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Strani mediji posljednjih tjedana redovito pišu o neobičnom fenomenu koji je iz Sarajeva stigao na svjetsku scenu. Brojni navijači drugih reprezentacija na društvenim mrežama priznali su da će upravo zbog ove pjesme navijati za Bosnu i Hercegovinu, dok su pojedini komentatori njezin uspjeh usporedili čak i s najpoznatijim nogometnim himnama posljednjih desetljeća.
@itsammarbrzi Bosnians in Toronto be like #fyp #zatebe ♬ original sound - Ammar Brzi
@admir_germany Bosna preko penala na Svjetsko Prvenstvo,baraž #fyp #bosnaihercegovina #zenica #balkantiktok #dubiozakolektiv ♬ original sound - AdmiR_germany
Ono što je prije petnaest godina bila duhovita kritika društvene stvarnosti danas je postalo simbol zajedništva, nogometnog ponosa i povratka Bosne i Hercegovine na svjetsku scenu. Malo je tko mogao pretpostaviti da će pjesma nastala kao satira jednog dana postati soundtrack najvećeg sportskog sna jedne nacije.
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