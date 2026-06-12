Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!"

Danijela Dvornik poručila je da joj je redovito vježbanje donijelo bolji san, više energije i zadovoljstvo sobom te pratitelje motivirala riječima da za promjene nikada nije kasno.

Danijela Dvornik posljednjih je godina potpuno promijenila životne navike, a rezultate svojih odluka rado dijeli s pratiteljima. Nakon preseljenja na Brač, gdje je pronašla mir i uredila dom po svojoj mjeri, posebnu je pažnju posvetila zdravlju i redovitoj tjelovježbi, zahvaljujući kojoj je u odličnoj formi. Ovih dana pohvalila se fotografijom s plaže na kojoj pozira u bikiniju i slamnatom šeširu.

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Nedavno je na Instagramu otkrila zašto već godinama ne odustaje od treninga te što joj redovita aktivnost donosi u svakodnevnom životu.

"Ja sam možda predosadna s prikazivanjem ovog mog vježbanja, ali želim vas motivirati jer motivacije nikad dosta. I ja se motiviram s drugim ženama. Želim vam reci ono što mene tjera na trening već godinama", napisala je.

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Zatim je navela niz razloga zbog kojih joj je vježbanje postalo neizostavan dio dana.

"1. Spavam kao beba, spavanje kreće u 23 h, budim se u 6 h, nema nikakvih tableta koje me uspavljuju."

"2. Umor nije od treninga, umor je uglavnom od dnevnih obaveza i posla. Ali to je zdravi umor."

"3. 10 minuta nakon treninga zaboravim da sam odradila trening. Napuni me dodatnom energijom i pozitivom."

"4. Sebi sam puno draža u svakom pogledu."

"5. Trening je moja dnevna rutina baš kao i kava, a rutina je dobra. Kad si starija rutina je nužna."

"6. Dobro znam svoj kapacitet koji mi je potreban u dnevnim obavezama."

"7. Ništa me ne boli."

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"8. Da još napomenem da me trening razbudi i sve profunkcionira, sve se razbudi u tijelu i glavi, sve je nekako lakše i bolje rješavam probleme."

"9. Osjećaj nakon treninga je moj 'dope'."

"10. Nema boljeg osjećaja od zadovoljstva koje osjećam. Zato, ne čekajte, ne odgađajte.... Nego krenite, jer nikad nije kasno", poručila je Danijela.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

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