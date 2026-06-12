Sestre s milijunskim genima! Članice reality klana istaknule obline na megaluksuznoj jahti

Kim Kardashian sa sestrom Khloe otputovala je u Monaco kako bi podržala dečka Lewisa Hamiltona, koji je nakon utrke poručio da mu njezina podrška znači jako puno.

Kim Kardashian na Instagramu je podijelila fotografije sa sestrinskog putovanja u Monaco, na kojem joj je društvo pravila mlađa sestra Khloe Kardashian.

45-godišnja reality zvijezda pozirala je na jahti u uskoj, svjetlucavoj haljini dubokog dekoltea koja je istaknula njezine obline, dok se 41-godišnja Khloe odlučila za kratku ružičastu haljinu.

Objavu je Kim opisala riječima: "Sestrinsko putovanje."

Khloe joj je u komentarima uzvratila: "Ukrala si moje fotografije sa sestrom, ali baš smo slatke."

Sestre su u Monaco stigle kako bi podržale Kimina dečka Lewisa Hamiltona na utrci Velike nagrade Monaka 2026. godine, na kojoj je vozač Ferrarija osvojio drugo mjesto.

Nakon utrke Hamilton je rijetko govorio o njihovoj vezi.

"Predivno je što je došla ovog vikenda i što me podržava. Kao i moji prijatelji općenito. Odaziv je bio nevjerojatan. Ne znam što bih drugo rekao. Divno je imati dobre ljude oko sebe koji te podržavaju. A ona to čini za mene svaki dan."

Kim Kardashian i Lewis Hamilton - 3 Foto: Profimedia

Kim Kardashian i Lewis Hamilton - 4 Foto: Profimedia

Kim i Hamilton navodno su zajedno od studenoga 2025. godine, iako se poznaju više od desetljeća.

Prije njega Kim je bila u braku s Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece. Početkom godine osvrnula se na kritike koje često dobiva zbog odgoja najstarije kćeri North.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Khloe i Kim Kardashian (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

"Nisam osoba koja osuđuje druge pa se trudim ne obraćati previše pozornosti na takve komentare Mislim da nitko ne može znati kroz što prolazim i kako se nosimo s određenim stvarima iz vanjskog svijeta, osim ako nije na mom mjestu."

Demantirala je tvrdnje da kćeri dopušta baš sve.

"Ne, Northie zapravo ima puno pravila. Jedino područje u kojem joj dajem slobodu jest da se može izražavati na svoj način."

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