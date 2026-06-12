Evo što je Shakira priredila zaštitarima nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu!

Shakira je zapalila atmosferu na otvaranju Svjetskog prvenstva, a pravi show priredila je tek nakon nastupa kada je ignorirala požurivanja organizatora i nastavila plesati pred oduševljenim navijačima.

Shakira je bila glavna zvijezda spektakularne ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva u Ciudad de Méxicu, gdje je pred desecima tisuća navijača izvela novu službenu pjesmu turnira.

No show za Shakiru nije završio silaskom s pozornice. Nakon nastupa nastavila je uživati u atmosferi na stadionu, a tijekom odlaska s pozornice koja je prekrila travnjak više je puta zastajala kako bi zaplesala.

Shakira i Burna Boy - 4 Foto: Profimedia

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Snimke koje su zabilježili gledatelji brzo su se proširile društvenim mrežama i prikazale dobro raspoloženu pjevačicu kako pleše sama, ali i s ljudima iz svoje pratnje.

Shakira solo quiere bailar, ella no tiene prisa 😂 pic.twitter.com/JcWHg7bvm8 — 🐺🐾 (@_Licantropa) June 11, 2026

Jajajaja Shakira bailando Merengue con su hermano en el Azteca como si nada! La amoooo #shakira pic.twitter.com/WIRqVUDbve — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) June 11, 2026

Iako njezino zadržavanje na terenu nije oduševilo članove protokolarne službe, koji su je u nekoliko navrata požurivali, Shakira se nije previše obazirala na njihove signale. Umjesto toga nastavila je uživati u trenutku i pozdravljati okupljene navijače.

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Na kraju je teren napustila vlastitim tempom, još jednom pokazavši spontanost i energiju zbog kojih je publika diljem svijeta obožava. Njezino opušteno ponašanje nakon nastupa mnogi su doživjeli kao još jedan dokaz koliko uživa u svakom susretu s publikom, posebno kada je riječ o velikim nogometnim događajima.

Shakira i Burna Boy - 2 Foto: Profimedia

Shakira - 1 Foto: Afp

Shakira - 4 Foto: Screenshot

Što znači himna prvenstva "Dai Dai", koju pjeva Shakira, saznajte OVDJE.

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