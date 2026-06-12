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Evo što je Shakira priredila zaštitarima nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu!

Piše J. C., Danas @ 08:20 Zanimljivosti komentari
Shakira Shakira Foto: Screenshot

Shakira je zapalila atmosferu na otvaranju Svjetskog prvenstva, a pravi show priredila je tek nakon nastupa kada je ignorirala požurivanja organizatora i nastavila plesati pred oduševljenim navijačima.

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