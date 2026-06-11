Zašto je baš Salma Hayek otvorila Svjetsko prvenstvo u nogometu?

Salma Hayek bila je jedna od glavnih ambasadorica Svjetskog prvenstva 2026. i istaknuto lice ceremonije otvaranja u Meksiku.

Dok su sve oči na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. bile uprte u Shakiru, Burna Boya i druge glazbene zvijezde koje su nastupile na stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu, posebnu pozornost privukla je i Salma Hayek.

Slavna meksička glumica nije bila tek jedna od uzvanica na svečanosti. Naime, Hayek je na otvaranju prvenstva sudjelovala kao službena ambasadorica FIFA-inog Svjetskog prvenstva 2026., uloga koju joj je krovna nogometna organizacija povjerila još krajem prošle godine.

"¡Que viva México!", Salma Hayek da la bienvenida en la Copa del Mundo pic.twitter.com/uU9e3SQBu9 — Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026

Njezino pojavljivanje na stadionu Azteca bilo je simbolično jer upravo Meksiko otvara prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti koje zajednički organiziraju tri države – Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada.

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Prema objašnjenjima vezanima uz njezino imenovanje, FIFA je željela osobu koja će predstavljati ne samo nogomet, već i kulturu zemlje domaćina. Hayek je jedna od najpoznatijih Meksikanki na svijetu, a tijekom karijere postala je globalna filmska zvijezda zahvaljujući ulogama u filmovima poput "Fride", "Desperada", "Dogme" i Marvelova hita "Eternals".

Osim glumačke karijere, poznata je po humanitarnom radu i društvenom aktivizmu, zbog čega su je mnogi smatrali idealnim izborom za ambasadoricu turnira koji želi povezati sport, kulturu i zajedništvo.

Salma Hayek - 2 Foto: Screenshot

Njezina zadaća uključuje promociju prvenstva, sudjelovanje na službenim događajima, komunikaciju s navijačima i predstavljanje vrijednosti turnira diljem svijeta. Uz nju je za ambasadora imenovan i oskarovac Matthew McConaughey.

Hayek je veliku pozornost privukla već tijekom ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva, kada je u videoporuci u šali poručila Amerikancima da prestanu koristiti izraz "soccer".

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"Prestanite ga zvati soccer i zovite ga fútbol", rekla je glumica, izazvavši brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tijekom istog događaja obratila se i bivšem engleskom nogometašu Riju Ferdinandu, poručivši mu da se opusti i vjeruje procesu, što je bio jedan od najkomentiranijih trenutaka večeri.

Salma Hayek - 1 Foto: Screenshot

Na samom otvaranju u Ciudad de Méxicu Salma je imala jednu od glavnih protokolarnih uloga te je bila među najistaknutijim licima ceremonije koja je prethodila utakmici Meksika i Južnoafričke Republike. Organizatori su željeli naglasiti meksički identitet turnira, a upravo je Hayek bila savršen izbor za tu ulogu.

Ceremoniju su predvodili Shakira i Burna Boy izvedbom službene himne "Dai Dai", dok su nastupili i J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Danny Ocean i legendarni bend Maná.

Salma Hayek - 3 Foto: Profimedia

Salma Hayek Foto: Profimedia

Salma Hayek - 4 Foto: Profimedia

Iako nije zapjevala ni izašla na pozornicu kao izvođačica, Salma Hayek bila je jedno od zaštitnih lica cijelog događaja. Njezina prisutnost pokazala je koliko FIFA želi da prvenstvo bude više od sportskog natjecanja – globalna proslava kulture, identiteta i zajedništva.

A kada je riječ o predstavljanju Meksika svijetu, malo je poznatijih ambasadorica od Salme Hayek.

Utakmicu otvorenja između Meksika i Južne Afrike pratite na Gol.hr-u (OVDJE).

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