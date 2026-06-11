Zvijezda kultne serije godinama je živjela u laži: Istinu o svom ocu saznala je tek kao odrasla žena

Zahvaljujući ulozi Olivije Benson, Mariska Hargitay je postala jedna od najutjecajnijih osoba u borbi za prava žrtava i televizijskoj pop kulturi.

Malo je televizijskih likova ostavilo tako dubok trag u popularnoj kulturi kao Olivia Benson iz serije "Zakon i red: Odjel za žrtve".

Već gotovo tri desetljeća gledatelji diljem svijeta uz Marisku Hargitay prate priče o žrtvama seksualnog nasilja, a mnogi su upravo u njezinu liku pronašli snagu da progovore o vlastitim traumama. No život glumice koja ju utjelovljuje jednako je nevjerojatan kao i scenariji koje godinama snima.

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Mariska Hargitay - 1 Foto: Profimedia

Kći jedne od najvećih holivudskih seks-simbola, preživjela je prometnu nesreću u kojoj je izgubila majku, desetljećima skrivala obiteljsku tajnu o svom pravom ocu, progovorila o vlastitom iskustvu seksualnog nasilja i postala jedna od najutjecajnijih žena televizije.

Mariska Magdolna Hargitay rođena je 1964. godine u Santa Monici kao kći glumačke ikone Jayne Mansfield i glumca te bodybuildera Mickeyja Hargitaya. Kada je imala samo tri godine, dogodila se tragedija koja će obilježiti cijeli njezin život.

Mariska Hargitay - 14 Foto: Profimedia

U lipnju 1967. Jayne Mansfield poginula je u teškoj prometnoj nesreći u Louisiani. U automobilu su bila i njezina djeca, među njima i mala Mariska. Dok su odrasli putnici poginuli, Mariska i njezina braća preživjeli su s ozljedama. Godinama se vjerovalo da je djevojčica odmah pronađena među olupinom automobila, no u dokumentarcu "My Mom Jayne" otkriveno je da su je spasioci isprva slučajno ostavili na mjestu nesreće jer je bila skrivena među uništenim dijelovima vozila. Vratili su se tek kada je njezin brat upitao gdje je Mariska.

Glumica je u nesreći zadobila ozljedu glave, a ožiljak iznad lijevog oka nosi i danas.

Mariska Hargitay - 13 Foto: Profimedia

Jayne Mansfield - 4 Foto: Profimedia

Nakon smrti Mansfield odgajao ju je Hargitay, čovjek kojeg je cijelog života smatrala svojim ocem i najvećim uzorom. Upravo je zahvaljujući njemu, kako je više puta isticala, uspjela pronaći stabilnost nakon traumatičnog djetinjstva.

Ipak, osjećaj gubitka majke nikada nije nestao. Godinama je pokušavala razumjeti tko je zapravo bila Jayne Mansfield, žena koju je svijet poznavao kao platinastu zavodnicu, a koju ona gotovo da nije ni upoznala. Upravo će ta potraga kasnije postati tema njezina dokumentarca.

Mariska Hargitay - 2 Foto: Profimedia

Mariska Hargitay - 5 Foto: Profimedia

Jedna od najvećih obiteljskih tajni otkrivena je tek 2025. godine.

Mariska je u dokumentarcu "My Mom Jayne" javno priznala da Mickey Hargitay nije njezin biološki otac. Pravi otac je brazilsko-talijanski pjevač i zabavljač Nelson Sardelli, s kojim je Mansfield bila u vezi tijekom privremenog prekida braka s Mickeyjem.

Istinu je saznala još u dvadesetim godinama života.

"Osjećala sam se kao da mi se tlo izmaknulo pod nogama", prisjetila se kasnije.

Iako je godinama čuvala tajnu, dokumentarac joj je omogućio da konačno javno progovori o svom identitetu i obiteljskoj povijesti.

Mariska Hargitay - 3 Foto: Profimedia

Mariska je tijekom osamdesetih godina počela graditi glumačku karijeru kroz manje televizijske i filmske uloge. Pojavljivala se u serijama poput "Falcon Crest", "ER", "Seinfeld" i "Tequila and Bonetti", a glumila je i u hororu "Ghoulies".

Iako je ostvarila niz zapaženih nastupa, ništa nije moglo pripremiti ni nju ni publiku za ulogu koja će joj promijeniti život.

Godine 1999. dobila je ulogu detektivke Olivije Benson u seriji "Zakon i red: Odjel za žrtve". Ostatak je televizijska povijest.

Mariska Hargitay - 4 Foto: Profimedia

Lik Olivije Benson postao je najdugovječniji lik u povijesti američkih igranih televizijskih drama, a Hargitay je za tu ulogu osvojila Emmy i Zlatni globus. No njezin utjecaj daleko nadilazi televiziju.

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Tijekom godina tisuće žrtava seksualnog nasilja javile su joj se kako bi podijelile svoje priče, a upravo je zbog toga osnovala zakladu Joyful Heart Foundation koja pomaže preživjelima. Mnogi stručnjaci fenomen nazivaju "efektom Olivije Benson" jer je serija pomogla promijeniti način na koji javnost govori o seksualnom nasilju.

Mariska Hargitay - 11 Foto: Profimedia

Godine 2024. glumica je prvi put javno otkrila da je i sama preživjela silovanje. Ispričala je kako ju je u tridesetim godinama seksualno napao muškarac kojeg je poznavala te da joj je trebalo mnogo vremena da iskustvo nazove pravim imenom.

Priznanje je izazvalo snažne reakcije jer je upravo godinama glumila lik koji se bori za žrtve sličnih zločina.

Od 2004. godine u braku je s glumcem Peterom Hermannom, kojeg je upoznala upravo na snimanju serije "Zakon i red: Odjel za žrtve". Zajedno imaju troje djece, jednog biološkog sina te dvoje posvojene djece. Njihov brak često se navodi kao jedan od najstabilnijih u Hollywoodu.

Mariska Hargitay - 12 Foto: Profimedia

Godine 2025. ostvarila je svoj dugogodišnji san i režirala dokumentarac "My Mom Jayne". Film istražuje život njezine majke, ali i njezinu vlastitu potragu za identitetom, obiteljskim tajnama i istinom o roditeljima. Dokumentarac je premijerno prikazan u Cannesu te izazvao veliko zanimanje javnosti. Sama ga je opisala kao "potragu za majkom koju nikada nije upoznala".

Mariska Hargitay - 7 Foto: Profimedia

Mariska Hargitay - 8 Foto: Profimedia

Danas, nakon više od 25 godina u ulozi Olivije Benson, Mariska Hargitay više nije samo glumica.

Postala je simbol suosjećanja, borbe za žrtve nasilja i jedna od najutjecajnijih žena televizijske industrije. Lik koji je stvorila promijenio je način na koji televizija prikazuje seksualne zločine, a njezin humanitarni rad inspirirao je brojne stvarne promjene u sustavu pomoći žrtvama.

Od djevojčice koja je čudom preživjela prometnu nesreću do žene koja je milijunima ljudi dala glas, životna priča Mariske Hargitay jedna je od najfascinantnijih u modernom Hollywoodu.

Više o njezinoj majci pročitajte OVDJE.

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