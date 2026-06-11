Pretraži
od cijene boli glava 

Djevojka srpskog reprezentativca ne skriva ljubav prema luksuzu: U ormaru ima torbice o kojima mnoge sanjaju

Piše E. G., Danas @ 20:06 Celebrity komentari
Sofija Milošević - 1 Sofija Milošević - 1 Foto: Instagram

Sofija Milošević pohvalila se raskošnom kolekcijom dizajnerskih torbica među kojima se posebno ističu prestižni Hermès Birkin modeli, čija vrijednost često doseže desetke tisuća eura.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Sofija Milošević pokazala svoju kolekciju Birkin torbica
od cijene boli glava 
Djevojka srpskog reprezentativca ne skriva ljubav prema luksuzu: U ormaru ima torbice o kojima mnoge sanjaju
Elizabeth Hurley proslavila 61. rođendan
bezvremenska ljepota
Dovoljna je bila jedna fotka seks-bombe 90-ih u tanga badiću da internet zaboravi njezine godine!
Od pilota do majstora tetovaža: Upoznajte Brazilca zaljubljenog u Lijepu Našu!
tetovirat će si zastavu
Od pilota do majstora tetovaža: Upoznajte Brazilca zaljubljenog u Lijepu Našu!
Vatreni na terenu, još vatreniji u ljubavi: Otkrivamo ljubavni status naših reprezentativaca!
tko im je najveća podrška?
Vatreni na terenu, još vatreniji u ljubavi: Otkrivamo ljubavni status naših reprezentativaca!
Životna priča Joan Cusack
pojavila se nakon 11 godina
Tijekom osamdesetih gledali smo je u najvećim hitovima: Zamijenila je slavu za život daleko od reflektora
Fanovi komentiraju Jennifer Lopez u novom filmu
''ovo nije normalno''
Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56?
Kako izgleda dom Alke Vuice? Bazen, umjetnine i detalji koji otkrivaju njezin jedinstveni stil
prava umjetnička oaza
Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen
Tko je supruga Ante Gotovine?
rijetko se pojavljuje
Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
mali je nevjerojatan!
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
Radijska voditeljica Manuela Svorcan slomljena nakon majčine smrti
ogromna tuga
Dva mjeseca nakon očeve smrti našoj voditeljici preminula i majka: ''Mirno spavaj...''
Tko je Nevenka LastrićĐurić koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo 4
ima zanimljivu priču
Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje 3
linija za 10!
Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Teška prometna nesreća kod Udbine
Hitne službe na terenu
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula, više njih ozlijeđeno, poslan i helikopter
Posljedice oluje u Sloveniji
Nevrijeme poharalo zemlju
VIDEO Pustoš nakon oluje u susjedstvu: "Sudnji dan. Pola sela je uništeno"
Malo bosansko selo proizvodi najskuplje povrće na svijetu
Ali gdje je tržište?
U malom selu u susjedstvu raste najskuplje povrće na svijetu: Kilogram košta i 20.000 dolara
show
Fanovi komentiraju Jennifer Lopez u novom filmu
''ovo nije normalno''
Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56?
Tko je supruga Ante Gotovine?
rijetko se pojavljuje
Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije
Radijska voditeljica Manuela Svorcan slomljena nakon majčine smrti
ogromna tuga
Dva mjeseca nakon očeve smrti našoj voditeljici preminula i majka: ''Mirno spavaj...''
zdravlje
Liječnici upozoravaju na stanje koje se često javlja tijekom odmora, a mnogi ga ignoriraju
nakon višesatnog hodanja
Liječnici upozoravaju na stanje koje se često javlja tijekom odmora, a mnogi ga ignoriraju
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Većina ljudi ga izvodi pogrešno
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Chia sjemenke i visoki tlak: Koliko ih treba pojesti dnevno za najbolji učinak?
Piše nutricionistica
Chia sjemenke i visoki tlak: Koliko ih treba pojesti dnevno za najbolji učinak?
zabava
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
Što kažete?
"Ovo je najodvratnija soba u kojoj smo bili": Turisti se požalili na smještaj na Korčuli, mislite li da pretjeruju?
Scena iz Dubrovnika nasmijala publiku: Ovako diva ide na pecanje
Odlično
Scena iz Dubrovnika nasmijala publiku: Ovako diva ide na pecanje
Testirao može li njegova supruga iz Brazila preživjeti u Srbiji, rezultati su urnebesni
Preslatko!
Testirao može li njegova supruga iz Brazila preživjeti u Srbiji, rezultati su urnebesni
tech
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
Bizarno otkriće u Bugarskoj
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
sport
FIFA naredila reprezentaciji da promijeni dres dva dana prije nastupa na SP-u: "Maknite to"
Bizarno
FIFA naredila reprezentaciji da promijeni dres dva dana prije nastupa na SP-u: "Maknite to"
Ludnica na treningu Vatrenih: Svirao se bećarac, Amerikanke lude za Modrićem, zaigrao i policajac
PREKRASNE SCENE
Ludnica na treningu Vatrenih: Svirao se bećarac, Amerikanke lude za Modrićem, zaigrao i policajac
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
OPA!
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
tv
Tajne prošlosti: Ovakav susret nisu očekivale
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ovakav susret nisu očekivale
Daleki grad: Njihova ljubav cvjeta! Ne mogu živjeti jedan bez drugoga
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njihova ljubav cvjeta! Ne mogu živjeti jedan bez drugoga
Tajne prošlosti: Njezinim mukama nema kraja
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Njezinim mukama nema kraja
putovanja
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska
Odabrali putnici
Ovo je najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao iz bajke, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja smiješno je niska
Tjedni jelovnik lagana jela od 8.6. do 14.6.2026.
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela idealnih za ljeto koje ćemo kuhati ovoga tjedna s guštom
Balkan Experience vlak
Balkan Experience
Ovo putovanje vlakom po Balkanu rijetki si mogu priuštiti – ima dvije stanice i u Hrvatskoj
novac
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
Psiholozi tvrde
Navika broj 1 koju imaju svi visoko inteligentni ljudi
Sukob u Nacionalu. Većinski vlasnik uredniku htio oduzeti domenu, ali nije uspio
Nema mirnog rješenja
Sukob u Nacionalu. Većinski vlasnik uredniku htio oduzeti domenu, ali nije uspio
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Mali gradski stan s krevetom iznad kupaonice
Pun vintage šarma
U ovom malom stanu najveća je zvijezda krevet, smješten na potpuno ludom mjestu
Vanja Modrić: Romantična vjenčanica i neočekivane sandale za dan vjenčanja
15 godina braka
Vanja Modrić na vjenčanju nosila sandale kakve mladenke rijetko biraju – i nije pogriješila
Sanja Musić Milanović u tamnoplavoj košulji i bijeloj suknji
ELEGANTNO IZDANJE
Sanja Musić Milanović nosi suknju koju obožavaju žene svih generacija, mnogima je najljepši ljetni model
sve
FIFA naredila reprezentaciji da promijeni dres dva dana prije nastupa na SP-u: "Maknite to"
Bizarno
FIFA naredila reprezentaciji da promijeni dres dva dana prije nastupa na SP-u: "Maknite to"
Mali gradski stan s krevetom iznad kupaonice
Pun vintage šarma
U ovom malom stanu najveća je zvijezda krevet, smješten na potpuno ludom mjestu
Ludnica na treningu Vatrenih: Svirao se bećarac, Amerikanke lude za Modrićem, zaigrao i policajac
PREKRASNE SCENE
Ludnica na treningu Vatrenih: Svirao se bećarac, Amerikanke lude za Modrićem, zaigrao i policajac
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene