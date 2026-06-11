Djevojka srpskog reprezentativca ne skriva ljubav prema luksuzu: U ormaru ima torbice o kojima mnoge sanjaju

Sofija Milošević pohvalila se raskošnom kolekcijom dizajnerskih torbica među kojima se posebno ističu prestižni Hermès Birkin modeli, čija vrijednost često doseže desetke tisuća eura.

Bivša manekenka Sofija Milošević odavno ne skriva da uživa u luksuzu, a njezine modne kombinacije i životni stil redovito privlače pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je dio svog impresivnog ormara i izazvala brojne reakcije među ljubiteljima mode.

Sofija je otkrila kako izgleda njezina kolekcija dizajnerskih torbica, a na policama su se našli brojni modeli prestižne francuske modne kuće Chanel. Torbice različitih boja, veličina i modela bile su pažljivo posložene, otkrivajući da je riječ o kolekciji vrijednoj pravo malo bogatstvo.

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Sofija Milošević - 2 Foto: Instagram

Ipak, najveću pozornost privukle su torbe koje mnogi smatraju svetim gralom luksuzne mode – legendarne Birkin torbice modne kuće Hermès.

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Riječ je o jednom od najpoželjnijih modnih dodataka na svijetu, a do pojedinih modela nije lako doći čak ni ako imate dovoljno novca. Naime, Birkin torbe proizvode se u ograničenim količinama, a kupci često godinama čekaju priliku za kupnju željenog modela.

Torbice Sofije Milošević Foto: Instagram Screenshot

Njihova cijena kreće od najmanje 10.000 eura, dok rijetki modeli izrađeni od egzotične kože ili u limitiranim izdanjima mogu dosegnuti vrijednost od nekoliko desetaka pa čak i stotina tisuća eura.

Sofijina kolekcija otkriva da preferira klasične i elegantne modele, a na fotografijama se može vidjeti više Birkin torbi u različitim bojama, uz koje je kombinirala i druge luksuzne modne dodatke.

Sofija Milošević - 3 Foto: Instagram

Sofija Milošević - 4 Foto: Instagram

Za brojne modne entuzijaste upravo su Birkin torbe simbol prestiža i ekskluzivnosti, a Sofija Milošević očito je među sretnicama koje ih u svom ormaru imaju više od jedne.

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