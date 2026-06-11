Rakitićeva Raquel pokazala koliko joj znači jedna osoba: "Četiri godine otkako si..."

Raquel Mauri na Instagramu je čestitala četvrti rođendan svom nećaku Carlosu te mu posvetila emotivnu objavu.

Raquel Mauri, supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića, na Instagramu je podijelila dirljivu objavu povodom četvrtog rođendana svojeg nećaka Carlosa.

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Uz niz zajedničkih fotografija uputila mu je emotivnu čestitku:

"Danas slavimo četiri godine otkako si došao u naše živote i ispunio ih radošću, nježnošću i ljubavlju. Gledati kako rasteš pravi je dar. Svaki tvoj zagrljaj, svaka tvoja dogodovština i svaki korak koji napraviš podsjećaju nas koliko je prekrasno pratiti te na ovoj životnoj avanturi", napisala je uz fotografije.

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Objavu pogledajte OVDJE.

Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

U nastavku je otkrila i svoje želje za slavljenika:

"Želim da nikada ne izgubiš onu radost koja te krasi, sposobnost da se oduševiš i najjednostavnijim stvarima i to čisto srce koje usrećuje sve koji su oko tebe. Sretan 4. rođendan, moj mališane. Neka danas i uvijek budeš sretan onoliko koliko ti nas činiš sretnima. Volim te neizmjerno", dodala je.

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Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije i čestitke pratitelja. Carlos je sin Raqueline sestre Irene, s kojom njeguje vrlo blizak odnos. Irene je profesionalna fotografkinja zaposlena u jednom fotostudiju u Sevilli, gdje živi sa suprugom Albertom i njihovim sinom.

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