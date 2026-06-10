Nogometna groznica ruši rekorde: Od najvećeg navijačkog vala do obožavatelja koji je prehodao cijelu Ameriku!

Rekordi , predviđanja i nestrpljenje. Svijet se zagrijava za početak nogometnog prvenstva i milijuni navijača svoju strast prema nogometu pokazuju na najneobičnije načine. Kako izgleda groznica koja je zahvatila domaćine, ali i druge obožavatelje najvažnije sporedne stvari na svijetu, pogledajte u priči Jelene Prpoš.

Glasno, srčano i s velikom dobrodošlicom. Meksiko je u niskom startu za početak svjetskog nogometnog prvenstva.

Ovoj državi to će biti treći put da je domaćin ili sudomaćin nogometnog spektakla, a zahvaljujući nogometu, Meksikanci bi se mogli upisati i u Guinnessovu knjigu rekorda.

Inače, navijački val slavi svoju 40-u obljetnicu, otkad je svjetsku popularnost stekao tijekom prvenstva 1986., održanog baš u Meksiku. Od tuda mu i epitet meksički, iako se i dalje vode rasprave oko stvarnog podrijetla jer i američki navijači tvrde da su ga prvi izveli.

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In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 8 Foto: In Magazin

A i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje prvi put s Meksikom i Kanadom organiziraju ovo prvenstvo, obara se još jedan rekord. Onaj u žongliranju nogometnom loptom.

Pet tisuća obožavatelja nogometa u pet zemalja zajedno je žongliralo deset sekundi. Jedini cilj ovog događaju nisu bili samo rekord i zabava, već je poslana i jasna poruka. Ona o klimatskim promjenama, koje se itekako odražavaju i na sport, pa tako i na ovo prvenstvo.

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I neće ovo prvenstvo biti najtoplije, već i ono s najviše reprezentacija, njih 48, ali i najskuplje.

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 2 Foto: In Magazin

Održava se u 16 gradova, što zahtijeva goleme sigurnosne mjere jer neki od njih, uz utakmice, planiraju i tridesetodnevne festivale za obožavatelje.

Nogometni navijači još uvijek su manjina među sportskim navijačima u Sjedinjenim Državama. Prema istraživanjima, njih tek 36 posto planira pratiti prvenstvo. No zato Škotska ne samo da živi za nogomet, već ima i supernavijače. Jedan od njih je i Craig. Želi postati prvi čovjek u povijesti koji je pješke prehodao Ameriku, od L.A.-ja do New Yorka, odjeven u kilt.

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 9 Foto: In Magazin

Prva utakmica je već u srijedu, 11. lipnja, kada igraju Meksiko i Južnoafrička Republika, a ceremonije otvaranja obilježit će i nastupi brojnih popularnih izvođača, među kojima je i Shakira koja izvodi službenu himnu turnira.

Diljem svijeta, svatko na svoj način želi odati počast i pokazati koliko voli nogomet.

Većina prognoza, pak, hrvatskoj reprezentaciji predviđa prolazak u osminu finalu, a prvu utakmicu naši nogometaši igraju 17. lipnja s Engleskom, kada i službeno započinju borbu za trofej od 18-karatnog zlata.

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