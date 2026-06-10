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Svijet se zagrijava

Nogometna groznica ruši rekorde: Od najvećeg navijačkog vala do obožavatelja koji je prehodao cijelu Ameriku!

Piše Jelena Prpoš/I.G., Danas @ 06:17 inMagazin komentari
In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 5 In Magazin: Pripreme za Svjetsko nogometno prvenstvo - 5 Foto: In Magazin

Rekordi , predviđanja i nestrpljenje. Svijet se zagrijava za početak nogometnog prvenstva i milijuni navijača svoju strast prema nogometu pokazuju na najneobičnije načine. Kako izgleda groznica koja je zahvatila domaćine, ali i druge obožavatelje najvažnije sporedne stvari na svijetu, pogledajte u priči Jelene Prpoš.

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