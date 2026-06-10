Meghan Markle otkrila simpatičnu tajnu o kćeri, sve je odala jedna fotka!

Meghan Markle otkrila je da je njezina petogodišnja kći Lilibet velika obožavateljica Beyoncé, čime je ponovno privukla pozornost na dugogodišnje prijateljstvo i međusobnu podršku između vojvotkinje od Sussexa i svjetske glazbene zvijezde.
Meghan Markle sve više koristi društvene mreže, a najnovijom objavom otkrila je i jednu simpatičnu činjenicu o svojoj petogodišnjoj kćeri Lilibet.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56?
Kako je pokazala u najnovijoj fotogaleriji, djevojčica je velika obožavateljica svjetske glazbene zvijezde Beyoncé.
Bivša glumica na Instagramu je objavila niz obiteljskih fotografija snimljenih u njihovu domu u Montecitu u Kaliforniji, a posebnu je pažnju privukla fotografija na kojoj Lilibet nosi majicu s ilustracijom Beyoncé i natpisom "B is for Beyoncé".
Galerija 3 3 3 3 3
princeza Lilibet - 1 Foto: Profimedia
princeza Lilibet - 3 Foto: Profimedia
Iako je Meghan ponovno zaštitila privatnost svoje kćeri i sakrila njezino lice, fotografija je brzo privukla pažnju obožavatelja koji su primijetili kako je princeza očito naslijedila majčinu naklonost prema slavnoj pjevačici.
Naime, veza između Meghan Markle i Beyoncé traje već godinama. Prvi put susrele su se 2019. godine na europskoj premijeri Disneyjeva filma "Kralj lavova" u Londonu, gdje su Meghan i princ Harry razgovarali s Beyoncé i njezinim suprugom Jay-Z-jem.
Meghan Markle i Beyonce - 1 Foto: Profimedia
Meghan Markle i Beyonce - 4 Foto: Profimedia
Taj je susret od samog početka privukao veliku pozornost javnosti, a Beyoncé je tada Meghan i Harryju poručila: "Volimo vas."
Njihov odnos dodatno se produbio tijekom godina. Beyoncé je više puta javno podržala Meghan, posebno nakon kontroverznog intervjua koji su Meghan i Harry dali Oprah Winfrey 2021. godine. Tada je pjevačica na svojoj službenoj stranici napisala kako se divi Meghaninoj hrabrosti te da je inspirira.
Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović otkrila zašto izbjegava slatko: "Prilažem fotku svoje ruke..."
Meghan je kasnije u Netflixovu dokumentarcu "Harry & Meghan" otkrila da joj je Beyoncé poslala i privatnu poruku podrške.
princeza Lilibet - 2 Foto: Profimedia
Meghan Markle i Beyonce - 2 Foto: Profimedia
"Beyoncé mi je upravo poslala poruku. Još uvijek ne mogu vjerovati da zna tko sam", priznala je tada Meghan pred kamerama.
Koliko je prijateljstvo ostalo snažno pokazuje i činjenica da su Meghan i Harry posljednjih godina više puta posjetili Beyoncéine koncerte u SAD-u. Par je tako viđen na njezinoj turneji "Renaissance", a kasnije i na koncertima u sklopu turneje "Cowboy Carter".
Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia
Nova fotografija male Lilibet zato je mnogima bila još jedan dokaz koliko je Beyoncé važna u životu obitelji Sussex. Iako ima tek pet godina, čini se da je djevojčica, koja je nedavno proslavila peti rođendan, već razvila vlastite glazbene favorite, a među njima posebno mjesto zauzima jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice.
Zbog sve većeg broja objava fotografija svoje djece, Markle optužuju za licemjerstvo, o čemu više čitajte OVDJE.
Zašto su djeca Meghan Markle i princa Harryja sve više internetu? Mnogi smatraju da znaju koji je razlog, o čemu više čitajte OVDJE.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Najdraža čestitka: Maja Lena Lopatny pokazala nježan trenutak partnera i kćerkice
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Lille uz fotku u krevetu pratiteljima dala težak zadatak: ''Gledaj me u oči...''
Pogledaji ovo Celebrity Cijeli torzo tetovirao je u crno pa doživio katastrofu: "Nisam mogao pomicati određene dijelove tijela"
Pogledaji ovo Celebrity Naša vizažistica transformirala se u Indiru, javila joj se i sama pjevačica!
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.