Meghan Markle otkrila simpatičnu tajnu o kćeri, sve je odala jedna fotka!

Meghan Markle otkrila je da je njezina petogodišnja kći Lilibet velika obožavateljica Beyoncé, čime je ponovno privukla pozornost na dugogodišnje prijateljstvo i međusobnu podršku između vojvotkinje od Sussexa i svjetske glazbene zvijezde.

Meghan Markle sve više koristi društvene mreže, a najnovijom objavom otkrila je i jednu simpatičnu činjenicu o svojoj petogodišnjoj kćeri Lilibet.

Kako je pokazala u najnovijoj fotogaleriji, djevojčica je velika obožavateljica svjetske glazbene zvijezde Beyoncé.

Bivša glumica na Instagramu je objavila niz obiteljskih fotografija snimljenih u njihovu domu u Montecitu u Kaliforniji, a posebnu je pažnju privukla fotografija na kojoj Lilibet nosi majicu s ilustracijom Beyoncé i natpisom "B is for Beyoncé".

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princeza Lilibet - 1 Foto: Profimedia

princeza Lilibet - 3 Foto: Profimedia

Iako je Meghan ponovno zaštitila privatnost svoje kćeri i sakrila njezino lice, fotografija je brzo privukla pažnju obožavatelja koji su primijetili kako je princeza očito naslijedila majčinu naklonost prema slavnoj pjevačici.

Naime, veza između Meghan Markle i Beyoncé traje već godinama. Prvi put susrele su se 2019. godine na europskoj premijeri Disneyjeva filma "Kralj lavova" u Londonu, gdje su Meghan i princ Harry razgovarali s Beyoncé i njezinim suprugom Jay-Z-jem.

Meghan Markle i Beyonce - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Beyonce - 4 Foto: Profimedia

Taj je susret od samog početka privukao veliku pozornost javnosti, a Beyoncé je tada Meghan i Harryju poručila: "Volimo vas."

Njihov odnos dodatno se produbio tijekom godina. Beyoncé je više puta javno podržala Meghan, posebno nakon kontroverznog intervjua koji su Meghan i Harry dali Oprah Winfrey 2021. godine. Tada je pjevačica na svojoj službenoj stranici napisala kako se divi Meghaninoj hrabrosti te da je inspirira.

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Meghan je kasnije u Netflixovu dokumentarcu "Harry & Meghan" otkrila da joj je Beyoncé poslala i privatnu poruku podrške.

princeza Lilibet - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Beyonce - 2 Foto: Profimedia

"Beyoncé mi je upravo poslala poruku. Još uvijek ne mogu vjerovati da zna tko sam", priznala je tada Meghan pred kamerama.

Koliko je prijateljstvo ostalo snažno pokazuje i činjenica da su Meghan i Harry posljednjih godina više puta posjetili Beyoncéine koncerte u SAD-u. Par je tako viđen na njezinoj turneji "Renaissance", a kasnije i na koncertima u sklopu turneje "Cowboy Carter".

Meghan Markle i princ Harry Foto: Profimedia

Nova fotografija male Lilibet zato je mnogima bila još jedan dokaz koliko je Beyoncé važna u životu obitelji Sussex. Iako ima tek pet godina, čini se da je djevojčica, koja je nedavno proslavila peti rođendan, već razvila vlastite glazbene favorite, a među njima posebno mjesto zauzima jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice.

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