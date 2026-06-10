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"mislite na sebe"

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila zašto izbjegava slatko: "Prilažem fotku svoje ruke..."

Piše E. G., Danas @ 17:41 Celebrity komentari
Kolinda Grabar-Kitarović - 8 Kolinda Grabar-Kitarović - 8 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović je otkrila kako joj je nakon jedne mliječne čokolade otekla ruka te upozorila na štetne učinke šećera.

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