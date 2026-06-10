Kolinda Grabar-Kitarović otkrila zašto izbjegava slatko: "Prilažem fotku svoje ruke..."

Kolinda Grabar-Kitarović je otkrila kako joj je nakon jedne mliječne čokolade otekla ruka te upozorila na štetne učinke šećera.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta komentarom na objavu putopisca i influencera Kristijana Iličića, koji se posljednjih mjeseci pohvalio značajnom fizičkom transformacijom.

Iličić je uz fotografiju iz Južne Koreje otkrio kako već gotovo dva i pol mjeseca vodi računa o prehrani i svakodnevnoj aktivnosti.

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Kristijan Iličić i Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Instagram

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Današnja fotografija, u realnom vremenu. Puno vas mi se javilo u inbox misleći da objavljujem stare fotografije s putovanja. Već gotovo dva i pol mjeseca pazim na prehranu, izbacio sam junk food, kruh, slatko i gazirana pića te se trudim jesti što kvalitetnije. Naravno, tu i tamo si dam malo oduška, ali puno manje nego prije. Nije baš tako lako striktno. Uz to s Tokia svaki dan radim barem 15.000 koraka i ponekad odem u teretanu", napisao je.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram Screenshot

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Njegov trud posebno je pohvalila bivša predsjednica, koja je podijelila njegovu objavu na svom Instagram profilu.

"Bravo, Kiki! Sad možeš i u ekonomsku... No, šalu na stranu skroz podržavam i živi si primjer upravo čega se treba odreći. Život je lijep i bez hrane koja nam dokazano i definitivno šteti", poručila mu je.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram Screenshot

No, bivša predsjednica nije stala samo na riječima. Uz komentar je objavila i fotografiju svoje ruke, za koju tvrdi da je otekla nakon što je posegnula za mliječnom čokoladom.

"Prilažem i fotku svoje ruke nekoliko sati nakon trenutka slabosti i jedne mliječne čokolade. Šećer je okidač upalnih procesa, a neki od nas to sad dobiju i fizički podsjetnik. Mislite na sebe i jedite kvalitetno u svakom vremenu", napisala je.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2015. godina Foto: Vojko Basic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2015. godina Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović, Snježana Mehun Schillinger Foto: Instagram/Snježana Schillinger

Na fotografiji se doista može vidjeti natečeni prst, što je izazvalo reakcije njezinih pratitelja, posebno onih koji i sami vode računa o prehrani i intolerancijama na određene namirnice.

Grabar-Kitarović posljednjih je godina više puta govorila o promjenama životnih navika i prehrane. U javnosti se često raspravljalo o njezinoj transformaciji, a sama je ranije isticala kako nastoji izbjegavati prerađenu hranu, šećer i namirnice koje negativno utječu na organizam. Povremeno je govorila i o različitim režimima prehrane koje je isprobavala kako bi se osjećala bolje i održavala energiju tijekom brojnih poslovnih obveza.

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