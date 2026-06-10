Naša influencerica počastila se skupocjenim automobilom za rođendan: "Kad radiš posao koji voliš..."

Fitness influencerica Lara Tomasović, koju na Instagramu prati više od 67 tisuća ljudi, za 23. rođendan počastila se novim Mercedesom.

Fitness influencerica Lara Tomasović, koju na društvenim mrežama prati više od 67 tisuća ljudi, pohvalila se posebnim poklonom kojim je obilježila svoj 23. rođendan.

Mlada Splićanka otkrila je da si je sama kupila novi Mercedes, a vijest je podijelila uz niz fotografija na kojima pozira pokraj bijelog automobila ukrašenog velikom ružičastom mašnom.

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Za fotografiranje je odabrala upečatljivu ružičastu kombinaciju koja se savršeno uklopila uz rođendanski ugođaj i dekoraciju na automobilu. Lara je pozirala naslonjena na svoj novi automobil, a cijela objava ubrzo je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Lara Tomasović - 2 Foto: Instagram

Lara Tomasović - 4 Foto: Instagram

"Kupila sam si poklon za 23.", napisala je na početku objave, a zatim dodala: "Vjerujem da se trud, rad i iskrena želja da pomogneš drugima uvijek vrate. Kad radiš posao koji voliš te ostaneš dosljedan svojim vrijednostima, rezultati vremenom pokažu sav uloženi trud. Zahvalna na svemu i motivirana za sve što dolazi!"

Lara Tomasović - 1 Foto: Instagram

Lara je posljednjih godina izgradila prepoznatljivo ime na društvenim mrežama, gdje sa svojim pratiteljima dijeli savjete o treningu, prehrani i zdravom načinu života. Upravo zahvaljujući predanom radu i kontinuiranom stvaranju sadržaja postala je jedna od poznatijih fitness influencerica u Hrvatskoj.

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