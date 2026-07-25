Veliki zaokret u životu glumca koji je osvojio hrvatsku publiku: ''Radit ću kao prodavač''

Srpski glumac Ammar Mešić šokirao je pratitelje iskrenim priznanjem da će uskoro početi raditi kao prodavač u Zagrebu, gdje je pronašao novi dom nakon burnog razdoblja obilježenog otkazom, radom na građevini i preseljenjem u Hrvatsku.

Srpski glumac Ammar Mešić, kojeg domaća publika poznaje i po ulozi u seriji "U dobru i zlu", iznenadio je pratitelje iskrenom objavom u kojoj je otkrio da uskoro počinje raditi kao prodavač u trgovini u Zagrebu, gradu u kojem se trajno nastanio.

U videu je sažeo posljednje tri godine svog života, tijekom kojih je, kako kaže, prošao kroz niz velikih životnih preokreta – od otkaza u popularnoj srpskoj seriji "Igra sudbine", preko rada na građevini u Beču, pa sve do novog početka u Hrvatskoj.

Ammar Mešić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Mešić je ispričao kako je do 2023. godine bio dio glumačke postave serije "Igra sudbine", no tada je ostao bez angažmana. Tvrdi da su razlog bili njegovi javno izneseni politički stavovi i podrška prosvjedima "Jedan od pet milijuna", kao i činjenica da nije podržavao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i druge visoke dužnosnike.

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"Nakon toga mi je život krenuo u potpuno drugom smjeru", rekao je glumac.

Nekoliko mjeseci poslije otišao je u Beč, gdje je tri mjeseca radio na građevini. Priznao je da je radio na crno jer je morao pronaći način da preživi, a to razdoblje opisao je kao svojevrsno psihičko čišćenje kroz fizički rad.

Ammar Mešić - 2 Foto: Ammar Mešić/Instagram

Nakon povratka pred kamere dobio je ulogu u hrvatskoj seriji "U dobru i zlu", zbog koje se preselio u Zagreb. U međuvremenu je snimio i seriju "Nemirna krv" za slovensko tržište te vodio reality show "Survivor", a na kraju je odlučio trajno ostati živjeti u hrvatskoj metropoli.

Glumac je sada otkrio da čeka završetak administrativne procedure kako bi mogao početi raditi u jednom trgovačkom lancu.

"Radit ću kao prodavač jer se od nečega mora živjeti i zarađivati", rekao je Mešić, dodavši kako mu novi posao predstavlja način da osigura egzistenciju dok čeka nove glumačke angažmane.

Ammar Mešić - 4 Foto: Instagram

Osim poslovnih izazova, posljednjih se dana suočio i s problemima na društvenim mrežama. Otkrio je da mu je ugašen Instagram profil koji je imao oko 150 tisuća pratitelja, a tvrdi da je dobio potvrdu kako ga je prijavilo više od 10 tisuća lažnih profila iz Srbije, Dubaija, Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Nada se da će mu profil uskoro biti vraćen.

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Kao još jedan neobičan detalj iz svog života izdvojio je i činjenicu da dio ceste ispred njegove obiteljske kuće u Prijepolju, kako tvrdi, jedini nije asfaltiran, dok je ostatak ulice obnovljen.

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Ammar Mešić Foto: Instagram

Na kraju videa poslao je motivacijsku poruku svojim pratiteljima.

"Događaju se razne stvari, ali želim vam reći da ne odustajem, pa nemojte ni vi", poručio je te ih zamolio da mu predlože kakav bi sadržaj mogao snimati za TikTok kako bi ojačao svoju prisutnost na toj platformi. Istaknuo je i da se nada novim glumačkim angažmanima u Srbiji te zahvalio svima koji ga i dalje podržavaju.

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