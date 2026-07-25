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''od nečega se mora živjeti''

Veliki zaokret u životu glumca koji je osvojio hrvatsku publiku: ''Radit ću kao prodavač''

Piše J. C., Danas @ 10:57 Celebrity komentari
Ammar Mešić na Instagramu - 3 Ammar Mešić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Srpski glumac Ammar Mešić šokirao je pratitelje iskrenim priznanjem da će uskoro početi raditi kao prodavač u Zagrebu, gdje je pronašao novi dom nakon burnog razdoblja obilježenog otkazom, radom na građevini i preseljenjem u Hrvatsku.

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