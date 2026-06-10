Najdraža čestitka: Maja Lena Lopatny pokazala nježan trenutak partnera i kćerkice

Maja Lena Lopatny podijelila je dirljiv obiteljski trenutak u kojem njezin partner Karlo Šeparović u naručju drži njihovu kćerkicu Mabel dok zajedno slave njegov rođendan.

Maja Lena Lopatny posljednjih se godina gotovo potpuno povukla iz javnog života te se posvetila obitelji, no svojim je pratiteljima ovih dana ipak otkrila jedan poseban privatni trenutak.

Kći glumice Mije Begović na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj njezin partner Karlo Šeparović u naručju drži njihovu kćerkicu Mabel dok zajedno slave njegov rođendan. Ispred njih se nalazi torta sa svjećicom, a cijeli prizor odiše toplom obiteljskom atmosferom.

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Karlo Šeparović Foto: Instagram Screenshot

Maja Lena Lopatny - 1 Foto: Instagram

Maja Lena Lopatny Foto: Instagram

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Uz objavu je Maja Lena kratko napisala: "Sretan rođendan najboljem tatici", dodavši bijelo srce, čime je javno čestitala rođendan svom partneru.

Maja Lena i Karlo roditelji su djevojčice Mabel, koja je stigla na svijet 2024. godine. Još prije nego je postala majka, djevojka koju smo svakodnevno gledali na malim ekranima znatno je smanjila medijske istupe te tek povremeno dijeli trenutke iz privatnog života.

Maja Lena Lopatny Foto: Ivo Ravlic/Cropix

Maja Lena Lopatny - 4 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Maja Lena Lopatny - 1 Foto: Neja Markicevic/Cropix

Ova rođendanska objava još je jednom pokazala koliko uživa u obiteljskoj svakodnevici daleko od svjetala reflektora.

Nedavno se prisjetila pokojnog oca, o čemu više čitajte OVDJE.

Maja Lena je i dalje privržena otoku Korčuli, a nedavne fotografije posjeta obitelji pogledajte OVDJE.

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