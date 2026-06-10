Najdraža čestitka: Maja Lena Lopatny pokazala nježan trenutak partnera i kćerkice

Maja Lena Lopatny podijelila je dirljiv obiteljski trenutak u kojem njezin partner Karlo Šeparović u naručju drži njihovu kćerkicu Mabel dok zajedno slave njegov rođendan.
Maja Lena Lopatny posljednjih se godina gotovo potpuno povukla iz javnog života te se posvetila obitelji, no svojim je pratiteljima ovih dana ipak otkrila jedan poseban privatni trenutak.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56?
Kći glumice Mije Begović na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj njezin partner Karlo Šeparović u naručju drži njihovu kćerkicu Mabel dok zajedno slave njegov rođendan. Ispred njih se nalazi torta sa svjećicom, a cijeli prizor odiše toplom obiteljskom atmosferom.
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Karlo Šeparović Foto: Instagram Screenshot
Maja Lena Lopatny - 1 Foto: Instagram
Maja Lena Lopatny Foto: Instagram
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Uz objavu je Maja Lena kratko napisala: "Sretan rođendan najboljem tatici", dodavši bijelo srce, čime je javno čestitala rođendan svom partneru.
Maja Lena i Karlo roditelji su djevojčice Mabel, koja je stigla na svijet 2024. godine. Još prije nego je postala majka, djevojka koju smo svakodnevno gledali na malim ekranima znatno je smanjila medijske istupe te tek povremeno dijeli trenutke iz privatnog života.
Maja Lena Lopatny Foto: Ivo Ravlic/Cropix
Maja Lena Lopatny - 4 Foto: Goran Mehkek/Cropix
Maja Lena Lopatny - 1 Foto: Neja Markicevic/Cropix
Ova rođendanska objava još je jednom pokazala koliko uživa u obiteljskoj svakodnevici daleko od svjetala reflektora.
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