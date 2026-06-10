Hana Huljić progovorila je o nježnim trenucima sa suprugom Petrom Grašom: ''Volimo održavati tu našu malu romantiku''

Kažu da su biseri ženini najbolji prijatelji. Upravo je drago i poludrago kamenje privuklo poznate Splićanke na najpoznatiju Rivu. Pjevačica grupe Magazin Lorena Bućan završila je na operaciji pa ju je na koncertu kultne grupe zamijenila druga. Hana Huljić pak, progovorila je o nježnim trenucima sa suprugom Petrom Grašom, a Jolina najstarija kći Iva o predrasudama i dvije godine ljubavi s dečkom. Priča Gordana Vasilja.

Brojna poznata lica zatekli smo na eventu u znaku dijamanata, dragog i poludragog kamenja na splitskoj rivi.

''Uglavnom ćete me vidjeti s nekim sitnim biserićima.'', otkrila nam je Hana Huljić.

''Nisam onaj tip koji se kinđuri, iako bih to voljela biti, nekako su to uvijek neki decentni komadi.'', dodala je Domenica.

''Stvarno otkad znam za sebe, stavljam uvijek neke đinđurije po sebi, lančiće, narukvice.'', kaže Šime Elez.

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In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Hana Huljić Grašo - 3 Foto: In Magazin

Zvijezde su nam otkrile i koji komad nakita ima posebno mjesto u njihovim srcima.

''To je prsten koji mi je baka poklonila, koji je bio iz njene obitelji s ovako velikim zelenim smaragdom koji je star 50-ak godina.'', otkrila nam je Lorena Bućan.



''Imam jednu narukvicu, ja i baka smo kupile jedna drugoj istu, koju uvijek nosim, to nikad u životu neću skinuti s ruke.'', kaže Iva Čagalj.

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 2 Foto: In Magazin

''Ja sam zapravo jako vezana za svoj prsten koji naravno uvijek nosim sa sobom i uopće ne skidam. To mi je zapravo prsten koji mi je baka poklonila za moj 30. rođendan. Isto tako i moja kuma Sani isto za 30-ti tako da zapravo ovo je set kojeg uopće ne skidam. Osim toga malo sam se navukla i na ove pametne prstene, pratim sebi korake i živim zdravo.'', priča Domenica.

''To je uglavnom od moje mame koja mi kupi za diplomu, za vjenčanje, neke takve situacije. Uvijek mi taj mamin nakit zapravo znači.'', kaže Hana Huljić.

Hana Huljić Grašo je na splitsko druženje stigla bez supruga Petra, koji je ostao kod kuće s djecom, četverogodišnjom Albom i jednoipolgodišnjim Tonijem.

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Hana Huljić Grašo - 2 Foto: In Magazin

''Mi smo tu stvarno podjednaki, kad je on tu, baš podjednako kućni poslovi, podjednako djeca. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam baš veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju.'', otkrila nam je Hana Huljić.

Unatoč brojnim obvezama oko djece, bračni par Grašo uvijek nađe vremena i za sebe.

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''Uvijek volimo održavat tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan-dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo, jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju.'', govori Hana.

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 5 Foto: In Magazin

Hana je ovih dana snimila novu pjesmu koju će predstaviti na jesen, a na komentare kako je u posljednje vrijeme vidljivo smršavila, odgovara.

''Kad mi je život na vagi što da radim, ne mogu nadomjestit kalorija koliko ih izgubim trčeći za njima.'', smije se Hana.

A Lorenu Bućan je protekli tjedan na jednom koncertu grupe Magazin zamijenila plavokosa Klara Milatić, što je iznenadilo mnogobrojne obožavatelje kultnog benda.

''Tu sam ljudi, ne idem nigdje, sve je u redu, ne sekirajte se, nisam izašla iz Magazina'', uz smijeh nam je Lorena objasnila što se dogodilo:

''Zdravstveni problemčići, ali sve je u redu kao što vidite, sad sam odlično. Slijepo crijevo me malo boljelo bilo, tako da sam završila na operaciji. Malo mi je neplanirano duže trajao oporavak, mislila sam da ću moći odraditi koncert, međutim nisam mogla jer sam ležala na kauču pogrbljena i pogrčena, nisam se mogla ustati. Cura je uskočila, ona je odradila super koncert, tako da je sve super ispalo.''

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 4 Foto: In Magazin

A Ivanu Huljiću je pripala čast napisati cijeli album za Doris Dragović.

''Ja sam nekako od svojih početaka blagoslovljen s Doris, eto samo ću to reć.'', kaže Ivan.

Ona ga naziva svojim drugim sinom, kako to komentira?

''Pa evo, moja druga majka.'', kratak je bio Ivan.

Jolina najstarija kći Iva je upravo uspješno završila prvu godinu američkog sveučilišta u Zagrebu, gdje uživa u studentskom životu i ljubavnoj idili s godinu dana starijim dečkom Davidom.

Roditelji su ga upoznali, puni su riječi hvale za njega.

''Je, skužila sam da tata više priča s njim nego sa mnom. Znači, često zove Davida, očito je on nešto wow, to meni samo govori da sam dobro izabrala.'', smatra Iva.

In Magazin: Hana Huljić Grašo event - 2 Foto: In Magazin

Ova it djevojka se od malena, priznaje, suočava s predrasudama.

''Najviše me na primjer boli kad neke ljude nisam još niti upoznala, a već imaju neku predrasudu o meni, da sam ovakva, onakva. Hvala Bogu da puno tih ljudi kad me upoznaju kažu 'ja sam mislio da si ti to, to i to, sad vidim da nisi'. Aj bar mi je drago da sam nekim ljudima pokazala kakva sam ja zapravo.'', kaže Iva.

Bivši dečko Maje Šuput, Šime Elez nam je otkrio da trenutačno radi punom parom.

''Bože moj, mlad sam, u najboljim sam godinama i ako sad neću raditi, ne znam kad ću. Preferiram na planovima raditi u tišini pa neka uspjeh napravi galamu. Di se vidim? Gdje i sada, ali još malo bolje, više i jače.'', poručio je.

Ima li voditeljskih ambicija, privlači li ga televizija?

''Kako ne, ali o tom, potom.''

Jer kako se kaže 'nema biznisa do show biznisa'.

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