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skupo ga stajalo

Velika transformacija umalo završila katastrofom za bivšeg zaručnika Megan Fox: "Koža mi je počela žutjeti"

Piše E. G., Danas @ 19:17 Celebrity komentari
Machine Gun Kelly - 3 Machine Gun Kelly - 3 Foto: Profimedia

Machine Gun Kelly otkrio je da je zbog velike blackout tetovaže koja prekriva gornji dio njegova tijela završio s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

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