Velika transformacija umalo završila katastrofom za bivšeg zaručnika Megan Fox: "Koža mi je počela žutjeti"

Machine Gun Kelly otkrio je da je zbog velike blackout tetovaže koja prekriva gornji dio njegova tijela završio s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Američki glazbenik Machine Gun Kelly šokirao je obožavatelje iskrenim priznanjem o zdravstvenim problemima koje je doživio nakon jedne od najekstremnijih odluka u svom životu.

Reper i glazbenik, pravim imenom Colson Baker, otkrio je da je zbog goleme blackout tetovaže koja prekriva gotovo cijeli gornji dio njegova tijela završio s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama.

Clevelanđanin je prvi put pokazao svoju upečatljivu crnu tetovažu početkom 2024. godine. Potpuno crni dizajn prekriva veći dio njegovih prsa, ramena i trupa, dok su pojedini dijelovi starih tetovaža ostali vidljivi kroz pažljivo osmišljene uzorke i križ na prsima. Tada je uz fotografiju kratko napisao: "Samo u duhovne svrhe."

No iza dramatične transformacije krije se puno teža priča.

U razgovoru za Billboard Canada glazbenik je priznao da ga je tattoo umjetnica upozorila kako bi cijeli proces trebao trajati čak dvije godine. Ipak, odlučio je sve završiti u samo dva mjeseca, što je njegov organizam teško podnio.

Machine Gun Kelly - 1 Foto: Profimedia

"Nakon prvog tjedna došli smo do limfnih čvorova ispod pazuha i oko ramena i jako sam se razbolio. Koža mi je počela žutjeti. Nisam mogao spavati. Prestao sam moći pomicati određene dijelove gornjeg dijela tijela", ispričao je.

Unatoč ozbiljnim problemima, kaže kako ga je iskustvo na kraju promijenilo.

"Ne samo zbog onoga što sam napravio, nego zbog onoga što sam morao nadvladati", rekao je.

Machine Gun Kelly - 2 Foto: Instagram

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Objasnio je i kako je u to vrijeme tražio veliku životnu promjenu koja neće biti povezana samo s glazbom.

"Tražio sam promjenu koja nije samo zvuk. Moralo je biti nešto fizičko", objasnio je, priznavši kako se nakon završetka procesa nije mogao prepoznati u ogledalu.

"Vidio sam smrt i drogu u svim tim uzorcima koje sam doslovno ispisivao po svom tijelu. Postojale su sretne tetovaže, tužne tetovaže, svete tetovaže, paklene tetovaže. Kao da je moj bipolarni poremećaj vrištao kroz moju kožu", rekao je.

Machine Gun Kelly - 4 Foto: Instagram

Njegova tattoo umjetnica Roxx kasnije je otkrila da je prije početka cijelog projekta prošao kroz posebne duhovne konzultacije tijekom kojih joj je objasnio da ga stare tetovaže više ne predstavljaju te da ih doživljava kao "kaotične".

Proces je započeo u prosincu 2023. godine, a glazbenik je četiri puta tjedno dolazio u njezin privatni studio u Los Angelesu. Ukupno je odradio 13 seansi, od kojih je svaka trajala oko šest sati. Roxx je kasnije izjavila da je Machine Gun Kelly bio "najtvrđi klijent kojeg je ikad imala".

Machine Gun Kelly - 5 Foto: Instagram

Sve se događalo tijekom jednog od najturbulentnijih razdoblja njegova života. U međuvremenu je prekinuo vezu s glumicom Megan Fox, s kojom je dobio kćer Sagu. Iako njihov odnos i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, izvori bliski paru posljednjih mjeseci tvrde da su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o kćeri.

Dok su neki obožavatelji fascinirani njegovom potpunom transformacijom, drugi se pitaju je li cijena koju je platio bila previsoka. Jedno je sigurno – malo tko je očekivao da će put do jedne od najpoznatijih celebrity tetovaža posljednjih godina uključivati požutjelu kožu, nesanicu i ozbiljne zdravstvene tegobe.

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