Naš rukometni izbornik uživao je na tribinama, društvo mu je pravila posebna dama

Dagur Sigurðsson i njegova djevojka Ása Inga Þorsteinsdóttir zajedno su pratili finale košarkaškog prvenstva između Zadra i Cibone.

Finalna utakmica košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone okupila je brojne poznate uzvanike, a među njima je bio i hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurðsson.

Islandski stručnjak utakmicu je pratio iz prvih redova, a društvo mu je pravila partnerica Ása Inga Þorsteinsdóttir.

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Dagur Sigurðsson i Ása Inga Þorsteinsdóttir - 4 Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Dagur Sigurðsson i Ása Inga Þorsteinsdóttir - 3 Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Par je bio dobro raspoložen tijekom susreta, a fotografi su ih snimili kako razgovaraju i prate zbivanja na parketu. Dagur je tako još jednom pokazao koliko je povezan sa zadarskim sportom i navijačima, koji ga nakon uspjeha na klupi hrvatske rukometne reprezentacije dočekuju s velikim simpatijama.

Dagur Sigurðsson i Ása Inga Þorsteinsdóttir - 1 Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

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Njihovo pojavljivanje privuklo je pozornost i zato što se Ása Inga rijetko pojavljuje u javnosti. Islandska poslovna žena široj hrvatskoj javnosti postala je poznata početkom godine, kada je otkriveno da je u vezi sa Sigurðssonom.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o uspješnoj menadžerici koja obnaša funkciju direktorice tvrtke Vinnuvernd, islandske kompanije specijalizirane za zaštitu na radu te zdravlje i dobrobit zaposlenika. Diplomirala je poslovnu administraciju u Reykjaviku, a iza sebe ima i bogatu sportsku karijeru. Godinama je bila povezana s islandskim sportskim kolektivom Stjarnan, radila je kao trenerica gimnastike te bila uključena u rad ženske gimnastičke reprezentacije Islanda.

Dagur Sigurdsson, Asa Inga Thorsteindottir Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dagur Sigurdsson Foto: Damir Krajac / CROPIX

Sigurðsson i Ása Inga svoju su vezu navodno započeli nedavno, a prvi put zajedno u javnosti pojavili su se tijekom Europskog prvenstva u rukometu, kada su snimljeni nakon jedne od pobjeda Hrvatske. Od tada svoj odnos uglavnom drže podalje od medijske pozornosti.

Ipak, za završnicu košarkaške sezone napravili su iznimku te zajedno uživali u sportskoj atmosferi u Zadru, gradu koji je još jednom živio za svoju momčad u borbi za naslov prvaka.

Na tribinama je bio i Šime Vrsaljko, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako je završila utakmica, pogledajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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