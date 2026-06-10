Rijetko ga viđamo u javnosti: Bivši vatreni nije želio propustiti veliko finale

Šime Vrsaljko rijetko se pojavljuje u javnosti, a sada je privukao pažnju dolaskom na finale košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko rijetko se posljednjih godina pojavljuje u javnosti, zbog čega je njegov dolazak na finale košarkaškog prvenstva Hrvatske privukao posebnu pozornost.

Vrsaljko je viđen na tribinama dvorane Krešimira Ćosića u Zadru, gdje je pratio završni susret između Zadra i Cibone u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Nekadašnji vatreni utakmicu je gledao iz prvih redova među brojnim navijačima i uzvanicima koji su došli podržati zadarsku momčad u borbi za naslov prvaka.

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Šime Vrsaljko - 1 Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

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Za ovu je priliku odabrao ležerno, ali elegantno izdanje – bijelu košulju, tamnoplave hlače i prepoznatljivu kapu, dok su njegove tetovaže na podlakticama dodatno privukle pažnju fotografa.

Šime Vrsaljko Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 7 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Šime Vrsaljko i Kaja Vidmar - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Nakon završetka bogate nogometne karijere i povlačenja iz profesionalnog sporta, Vrsaljko se uglavnom drži podalje od medija i javnih događanja, pa je svaki njegov izlazak zanimljiv ljubiteljima sporta.

Iako danas živi znatno mirnijim životom nego tijekom igračkih dana, očito je da i dalje rado prati sportska događanja, a finale između Zadra i Cibone bilo je dovoljno dobar razlog za njegov rijedak javni izlazak.

Kako je završila utakmica, pogledajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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