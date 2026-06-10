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snimljen na tribinama

Rijetko ga viđamo u javnosti: Bivši vatreni nije želio propustiti veliko finale

Piše E. G., Danas @ 23:06 Celebrity komentari
Šime Vrsaljko - 2 Šime Vrsaljko - 2 Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Šime Vrsaljko rijetko se pojavljuje u javnosti, a sada je privukao pažnju dolaskom na finale košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone.

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