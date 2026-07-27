Lepa Brena za nastup na Krku sačuvala posebnu haljinu, duge noge stavila je u prvi plan!

Lepa Brena još je jednom dokazala da zna privući pažnju gdje god se pojavi. Osim što je publiku osvojila bezvremenskim hitovima, regionalna glazbena diva ovoga je puta oduševila i modnim izdanjem koje je postalo jedna od glavnih tema večeri.

Dok su bezvremenski hitovi poput "Hajde da se volimo", "Uđi slobodno", "Mile voli disko" i "Luda za tobom" ponovno spojili nekoliko generacija na plesnom podiju, jedan detalj posebno je privukao pozornost – upečatljiva modna kreacija Lepe Brene koja je njezinu bogatu glazbenu karijeru pretvorila u nosivu umjetnost.

Galerija 3 3 3 3 3

Umjesto klasične koncertne haljine, regionalna glazbena diva odabrala je odvažan scenski styling inspiriran vlastitim najvećim hitovima. Bijela kreacija s crnim ručno ispisanim motivima, riječima i simbolima djelovala je poput umjetničkog platna na kojem su se ispreplitali glazba, emocije i sjećanja publike. Svaki pokret na pozornici dodatno je naglašavao raskošnu siluetu haljine, stvarajući efekt koji je jednako snažno komunicirao s publikom kao i same pjesme.

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?

Lepa Brena - 8 Foto: Promo

Lepa Brena - 6 Foto: Promo

Styling je ostao vjeran Breninom prepoznatljivom scenskom identitetu – glamurozan, ali moderan, efektan, ali bez pretjerivanja. Minimalistički beauty look, visoki rep i svjetlucave sandale omogućili su da upravo haljina postane glavni protagonist modne priče. Rezultat je bio suvremen, snažan i vizualno vrlo upečatljiv nastup koji je pokazao kako scenska moda može biti mnogo više od kostima – može biti produžetak osobnosti i karijere izvođača.

Pogledaji ovo Celebrity Prvi put se oglasila Hrvatica iz reality showa nakon incidenta u Dubrovniku: "Kad sam pogledala snimke..."

Lepa Brena - 7 Foto: Promo

Lepa Brena - 5 Foto: Promo

Na pozornici noćnog kluba Lepa Brena nije predstavila samo koncert, već cjelovito iskustvo u kojem su glazba, emocije i moda funkcionirali kao jedinstvena priča. Upravo zato njezina kreacija nije bila tek još jedan koncertni outfit, nego simbol karijere koja već desetljećima uspješno spaja različite generacije.

Lepa Brena - 2 Foto: Promo

Lepa Brena - 1 Foto: Promo

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Trema, svađe, odricanja i pobjede: Braća Sinković o teškom putu i obiteljskom životu

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Plovidba na valovima Oliverovih pjesama: Emocije i uspomene jače su nego ikad!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?''