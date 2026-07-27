Lepa Brena za nastup na Krku sačuvala posebnu haljinu, duge noge stavila je u prvi plan!

Lepa Brena još je jednom dokazala da zna privući pažnju gdje god se pojavi. Osim što je publiku osvojila bezvremenskim hitovima, regionalna glazbena diva ovoga je puta oduševila i modnim izdanjem koje je postalo jedna od glavnih tema večeri.
Dok su bezvremenski hitovi poput "Hajde da se volimo", "Uđi slobodno", "Mile voli disko" i "Luda za tobom" ponovno spojili nekoliko generacija na plesnom podiju, jedan detalj posebno je privukao pozornost – upečatljiva modna kreacija Lepe Brene koja je njezinu bogatu glazbenu karijeru pretvorila u nosivu umjetnost.3 vijesti o kojima se priča prvo je poricao krivnju Osuđen sin Anđe Marić, priznao je djela za koja ga se tereti ''ili je to državni zločin?'' Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
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Umjesto klasične koncertne haljine, regionalna glazbena diva odabrala je odvažan scenski styling inspiriran vlastitim najvećim hitovima. Bijela kreacija s crnim ručno ispisanim motivima, riječima i simbolima djelovala je poput umjetničkog platna na kojem su se ispreplitali glazba, emocije i sjećanja publike. Svaki pokret na pozornici dodatno je naglašavao raskošnu siluetu haljine, stvarajući efekt koji je jednako snažno komunicirao s publikom kao i same pjesme.
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Lepa Brena - 8 Foto: Promo
Lepa Brena - 6 Foto: Promo
Styling je ostao vjeran Breninom prepoznatljivom scenskom identitetu – glamurozan, ali moderan, efektan, ali bez pretjerivanja. Minimalistički beauty look, visoki rep i svjetlucave sandale omogućili su da upravo haljina postane glavni protagonist modne priče. Rezultat je bio suvremen, snažan i vizualno vrlo upečatljiv nastup koji je pokazao kako scenska moda može biti mnogo više od kostima – može biti produžetak osobnosti i karijere izvođača.
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Lepa Brena - 7 Foto: Promo
Lepa Brena - 5 Foto: Promo
Na pozornici noćnog kluba Lepa Brena nije predstavila samo koncert, već cjelovito iskustvo u kojem su glazba, emocije i moda funkcionirali kao jedinstvena priča. Upravo zato njezina kreacija nije bila tek još jedan koncertni outfit, nego simbol karijere koja već desetljećima uspješno spaja različite generacije.
Lepa Brena - 2 Foto: Promo
Lepa Brena - 1 Foto: Promo
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