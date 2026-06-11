Dovoljna je bila jedna fotka seks-bombe 90-ih u tanga badiću da internet zaboravi njezine godine!

Elizabeth Hurley proslavila je 61. rođendan fotografijom u bikiniju, potvrdivši status bezvremenske ljepotice čiji su život obilježili veliki filmski uspjesi, burne ljubavne veze, medijski skandali i nova sreća uz Billyja Raya Cyrusa.

Elizabeth Hurley ponovno je dokazala zašto je desetljećima jedna od najljepših žena svijeta. Britanska glumica i model proslavila je 61. rođendan objavom fotografije u minijaturnom žutom bikiniju, a komplimenti njezinih obožavatelja preplavili su društvene mreže.

Zvijezda filma "Austin Powers" pozirala je nasmiješena i puna samopouzdanja te priznala da je danas sretnija nego ikad.

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"Obožavam svoj život danas", napisala je Elizabeth uz fotografiju koja je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija, a među prvima joj je rođendan čestitao partner Billy Ray Cyrus, koji ju je nazvao "ljubavi svog života" te podijelio njihovu zajedničku fotografiju.

No iza blistavog osmijeha krije se život ispunjen velikim uspjesima, ali i brojnim izazovima.

Elizabeth Hurley - 4 Foto: Profimedia

Elizabeth Jane Hurley rođena je 1965. godine u Basingstokeu u engleskoj grofoviji Hampshire. Odrastala je u sasvim običnoj obitelji, a prije nego što se posvetila glumi razmišljala je o karijeri plesačice.

Tijekom 80-ih počela je graditi glumačku karijeru, no pravi proboj dogodio se 1994. godine kada se na premijeri filma "Četiri vjenčanja i sprovod" pojavila uz tadašnjeg partnera Hugha Granta.

Elizabeth Hurley - 3 Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley - 9 Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Iako tada još nije bila velika zvijezda, preko noći postala je jedna od najfotografiranijih žena svijeta zahvaljujući legendarnoj Versaceovoj haljini sa zlatnim zihericama koja se i danas smatra jednom od najslavnijih modnih kreacija svih vremena.

Nekoliko godina kasnije stigla je i filmska slava. Publika ju je zavoljela kao Vanessu Kensington u hit-komediji "Austin Powers: International Man of Mystery", a potom i u filmu "Bedazzled" uz Brendana Frasera.

Elizabeth Hurley - 1 Foto: Profimedia

Osim glumačke karijere, Hurley je postala jedno od najpoznatijih zaštitnih lica kozmetičkog diva Estée Lauder, s kojim surađuje više od tri desetljeća. Tijekom godina ostvarila je i niz televizijskih uloga, a posebno se istaknula u serijama "The Royals" i "Gossip Girl".

Njezin privatni život godinama je bio jednako zanimljiv kao i karijera. Najpoznatija je njezina veza s Grantom, s kojim je bila čak 13 godina. Njihov odnos preživio je i jedan od najvećih skandala devedesetih, kada je Grant 1995. godine u Los Angelesu uhićen s prostitutkom Divine Brown.

Elizabeth Hurley - 2 Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley - 7 Foto: Profimedia

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Iako je cijeli svijet očekivao prekid, Elizabeth je ostala uz njega još nekoliko godina. Nakon razlaza ostali su bliski prijatelji, a Grant je kasnije postao i kum njezina sina Damiana.

Godine 2002. Elizabeth je rodila sina Damiana, koji je danas uspješan model i redatelj. Njegovo očinstvo bilo je predmet višegodišnjeg medijskog interesa jer je američki poduzetnik Steve Bing u početku osporavao da je otac dječaka, no DNK analizom kasnije je potvrđeno da je Bing Damianov biološki otac.

Elizabeth je više puta isticala kako joj je upravo majčinstvo najvažnija životna uloga.

Elizabeth Hurley - 8 Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley - 11 Foto: Profimedia

Elizabeth Hurley Foto: Profimedia

Nakon veze s Grantom bila je zaručena za indijskog milijunaša Aruna Nayara, za kojeg se udala 2007. godine na raskošnoj ceremoniji održanoj u Engleskoj i Indiji. Brak nije potrajao, a tijekom razvoda punili su naslovnice tabloida.

Kasnije je bila u vezi s australskim igračem kriketa Shaneom Warneom, s kojim je također bila zaručena. Njihova romansa bila je jedna od najpraćenijih u svijetu slavnih, no ni ona nije završila brakom.

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley Foto: Instagram

Elizabeth Hurley (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Početkom ove godine iznenadila je javnost potvrdom veze s američkim country glazbenikom Billyjem Rayem Cyrusom, ocem Miley Cyrus naon dugogodišnjeg poznanstva. Njihove zajedničke fotografije redovito izazivaju veliku pažnju, a Cyrus ne skriva koliko je zaljubljen u britansku glumicu.

I dok mnoge slavne osobe nerado govore o starenju, Elizabeth Hurley nikada nije skrivala da vodi računa o svom izgledu.

Redovito dijeli fotografije u kupaćim kostimima, promovira vlastitu liniju bikinija i svojim izgledom često izaziva nevjericu obožavatelja.

Sudeći prema fotografijama koje je objavila za 61. rođendan, glumica i danas izgleda gotovo jednako kao u danima najveće slave, a njezina poruka pratiteljima jasno pokazuje kako se osjeća: život joj nije postao manje uzbudljiv s godinama – upravo suprotno.

Zašto joj ljudi pišu da je treba proučavati, otkrijte OVDJE.

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