Malo tko ima ovakav režim: Pogledajte video Žanamari u tajicama iz teretane!

Žanamari je na Instagramu podijelila kadrove iz teretane u kojima izvodi zahtjevne vježbe snage i izdržljivosti, ne štedeći se ni trenutka.
Pjevačica Žanamari Perčić ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, ovoga puta objavivši kadrove iz teretane koji otkrivaju koliko predano radi na svojoj formi.3 vijesti o kojima se priča ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56? prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
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Na snimkama se može vidjeti kako izvodi zahtjevne vježbe za gornji dio tijela, ali i vježbe snage koje traže veliku izdržljivost i disciplinu. Žanamari je trenirala u pripijenoj sportskoj kombinaciji koja je dodatno istaknula njezinu atletsku figuru, a tijekom cijelog treninga nije skidala fokus s vježbi.
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Žanamari Perčić Foto: Žanamari Perčić/Instagram
Poznato je da pjevačica već godinama vodi aktivan način života te redovito dijeli trenutke iz teretane sa svojim pratiteljima. Upravo zahvaljujući upornosti i kontinuiranom radu održava zavidnu fizičku formu kojom često privlači pažnju na društvenim mrežama.
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Žanamari Perčić - 5 Foto: PR
Žanamari Perčić Foto: Instagram
Ovoga puta pokazala je dio svoje intenzivne rutine, a brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinom predanošću.
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