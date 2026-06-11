Malo tko ima ovakav režim: Pogledajte video Žanamari u tajicama iz teretane!

Žanamari je na Instagramu podijelila kadrove iz teretane u kojima izvodi zahtjevne vježbe snage i izdržljivosti, ne štedeći se ni trenutka.

Pjevačica Žanamari Perčić ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, ovoga puta objavivši kadrove iz teretane koji otkrivaju koliko predano radi na svojoj formi.

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Na snimkama se može vidjeti kako izvodi zahtjevne vježbe za gornji dio tijela, ali i vježbe snage koje traže veliku izdržljivost i disciplinu. Žanamari je trenirala u pripijenoj sportskoj kombinaciji koja je dodatno istaknula njezinu atletsku figuru, a tijekom cijelog treninga nije skidala fokus s vježbi.

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Žanamari Perčić Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Poznato je da pjevačica već godinama vodi aktivan način života te redovito dijeli trenutke iz teretane sa svojim pratiteljima. Upravo zahvaljujući upornosti i kontinuiranom radu održava zavidnu fizičku formu kojom često privlači pažnju na društvenim mrežama.

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Žanamari Perčić - 5 Foto: PR

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Ovoga puta pokazala je dio svoje intenzivne rutine, a brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinom predanošću.

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