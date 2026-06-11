Nema Svjetskog prvenstva bez Shakire: U mrežastom izdanju zapalila je otvaranje u Meksiku!

Shakira je spektakularnim nastupom na stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu otvorila Svjetsko prvenstvo. Predstavila je novu himnu turnira "Dai Dai" i još jednom potvrdila status jedne od najvećih glazbenih zvijezda povezanih s nogometom.

Shakira je još jednom pokazala zašto je jedna od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda povezanih s nogometom. Kolumbijska pjevačica predvodila je spektakularnu ceremoniju otvaranja Svjetskog prvenstva u Ciudad de Méxicu, gdje je pred desecima tisuća navijača izvela novu službenu pjesmu turnira.

Na legendarnom stadionu Azteca pridružio joj se nigerijski reper Burna Boy, s kojim je predstavila pjesmu "Dai Dai" ("Let's Go"), novu himnu natjecanja koje će tijekom sljedećih pet tjedana okupiti najbolje svjetske nogometne reprezentacije.

📺 Here’s Shakira performing “Dai Dai” with Burna Boy at the @FIFAWorldCup Opening Ceremony in Mexico!



📺 Mira la presentación de “Dai Dai” con Shak y Burna Boy desde la inauguración de la Copa Mundial en México! pic.twitter.com/PelJIh2NKA — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) June 11, 2026

Spektakl je održan uoči susreta domaćina Meksika i Južnoafričke Republike, a stadion je bio ispunjen navijačima koji su glasno pjevali i slavili početak najvećeg nogometnog događaja godine. Za nastup je odabrala mini suknju u žuto-bijeloj kombinaciji, inspiriranu bojama kolumbijske reprezentacije, dok je njezin energični ples ponovno oduševio publiku.

Shakira - 1 Foto: Screenshot

Shakira - 6 Foto: Screenshot

U središtu terena nalazio se golemi zlatni trofej Svjetskog prvenstva, okružen plesačima u tradicionalnim kostimima i impresivnim scenografskim elementima, dok je nebo iznad stadiona osvjetljavao vatromet.

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Za Shakiru je to bio poseban trenutak jer se ponovno našla u ulozi glazbenog zaštitnog lica Svjetskog prvenstva. Naime, njezina pjesma "Waka Waka (This Time for Africa)" obilježila je prvenstvo u Južnoafričkoj Republici 2010. godine te je postala jedna od najuspješnijih sportskih himni svih vremena.

Uz Shakiru i Burna Boya, u programu su sudjelovali i brojni drugi glazbenici. Među njima su bili latinoamerička zvijezda J Balvin, kolumbijski pjevač Ryan Castro te legendarni meksički bend Maná, koji je dodatno zagrijao atmosferu prije početka utakmice.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo posebno je i po tome što se prvi put u povijesti održava u tri države – Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Organizatori su zato pripremili čak tri svečane ceremonije otvaranja, a onu u Ciudad de Méxicu obilježila je upravo Shakira.

Shakira - 3 Foto: Profimedia

Shakira - 5 Foto: Profimedia

Brojni obožavatelji na društvenim mrežama složili su se da je kolumbijska zvijezda ponovno opravdala status kraljice nogometnih himni te da je još jednom uspjela spojiti glazbu, ples i sport u spektakl koji će se dugo pamtiti.

"Shakira ima više nastupa na SP-u u posljednjih 16 godina nego Italija", "Shakira će imati 80 godina i otvarat će Svjetsko prvenstvo", "Nije otvaranje Svjetskog prvenstva bez Shakire", pisali su na X-u, dok drugi tvrde kako ovo uopće nije bila Shakira: "Misli li još netko da ovo nije Shakira?", "Jesam li lud ili ne izgleda kao prava Shakira?", "Hahaha, zašto su za otvaranje Svjetskog prvenstva unajmili Shakirinu dvojnicu?".

Utakmicu otvorenja između Meksika i Južne Afrike pratite na Gol.hr-u (OVDJE).

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