Vatreni na terenu, još vatreniji u ljubavi: Otkrivamo ljubavni status naših reprezentativaca!

Večeras, po našem vremenu, počinje Svjetsko nogometno prvenstvo, no Vatreni će još malo pričekati prije nego istrče na travnjak. Nije tajna da su im najvatrenija potpora njihove bolje polovice. Istražili smo tko su djevojke i supruge naših nogometaša. Komu je nedavno stigla prinova, a tko ljubav skriva kao zmija noge? Tko je oženio svoju srednjoškolsku ljubav, a tko su strastveni zavodnici iz redova Vatrenih? Sve zna naš Davor Garić.

Hrvatski su reprezentativci u top formi, a mi smo istražili ljubavni status Vatrenih.

''Lijepa li si'', nema sumnje, često svojoj supruzi Andrijani kaže Duje Ćaleta Car. Vjenčali su se u svibnju 2021. na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji, a godinu dana kasnije, u lipnju 2022., u Dubrovniku su priredili veliko crkveno vjenčanje. Nakon Svjetskog prvenstva 2018., prisustvovali su veličanstvenom dočeku u njegovim rodnim Bilicama.

''Ova medalja je za sve nas, za Hrvatsku i nadam se da neće biti posljednja!'' izjavio je tada Duje Ćaleta Car.

Dame je zaintrigirao i vratar Dominik Kotarski. Ovaj dvadesetšestogodišnjak ruši sve predrasude o razigranom ljubavnom životu nogometaša. Kotarski je, naime, vjeran jednoj ženi, košarkašici Bernardi, od svoje 15-e godine. Upoznao ju je u srednjoj školi, vjenčali su se 2021-e, a nedavno je stigla i prinova.

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In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 11 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 10 Foto: In Magazin

''Branim dobro, samopouzdan sam, vjerujem u sebe. Naravno da ima i nekih lošijih trenutaka, i osobnih i u ekipi, nekad se tako desi, na kraju krajeva to je sport. Tako je i u životu, nekad imaš boljih, nekad imaš lošijih dana, i mislim da je najbitnije da vjeruješ u ono što radiš'', izjavio je Dominik Kotarski.

O ljubavnom životu ovog omiljenog Vatrenog nagađa se uzduž i poprijeko, a govori se da je u vezi s Lu Mastrović. Gvardiolova navodna odabranica ima 20 godina i studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 8 Foto: In Magazin

''Bilo je svakakvih natpisa, malo mi je čak bilo i neugodno jer, znate, ima i malo starijih ima i malo mlađih, ali dobro, još sam mlad. Imam dosta vremena, trenutno sam fokusiran na nogomet, a za budućnost ćemo vidjet'', izjavio je Joško Gvardiol jednom prilikom.

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Josip Šutalo je itekako misteriozan pa svoj ljubavni status nije otkrio. Kao zmija noge, svoj privatni život od očiju javnosti krije i Josip Stanišić, a navodno ovaj dvadesetšestogodišnji branič ima sina i kćer. Na listu mističnih reprezentativaca dodajemo i Marina Pongračića, ali i mladog Luku Vuškovića.

Tko zna, možda se posveta nekoj posebnoj dami krije među njegovim brojnim tetovažama.

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 7 Foto: In Magazin

''Stvarno imamo top igrače, top reprezetnaciju, i mislim da ne bi trebali imati problema kroz budućnost'', izjavio je Luka Vušković.

Svoju ljubav zato ne krije Martin Erlić. Šarmantni branič izrekao je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici Nikolini Perković u svibnju.

''Ja sam spreman i ovo mi je bila životna želja da sam tu i da sam na velikim natjecanjima'', poručio je Erlić.

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Ljubavni život nogometaša - 2 Foto: In Magazin

Na natjecanjima već godinama gledamo velikog Luku Modrića. Modrić i njegova Vanja proslavili su 16 godina braka. Perišić je u sretnom braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi Josipom, s kojom ima dva sina i kćer, a Andrej Kramarić i njegova supruga Mia imaju dvoje djece, Viktora i Evu. Naše su ih kamere uhvatile još na početku njihove romanse, na ljetovanju u Dubrovniku.

Bez obzira na ljubavni status, ne sumnjamo da će Vatreni na svjetskom prvenstvu dati svoj maksimum.

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