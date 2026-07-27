Svi je znaju kao Oprah, no znate li koje je zapravo pravo ime slavne voditeljice?

Oprah Winfrey desetljećima je poznata kao jedna od najutjecajnijih žena svijeta, no tek je sada otkrila da ime po kojem je cijeli svijet poznaje zapravo nije njezino pravo ime. U gostovanju u podcastu glumice Keke Palmer ispričala je neobičnu priču koja seže sve do njezina djetinjstva.

Televizijska voditeljica i medijska mogulka Oprah Winfrey (72) otkrila je da joj na rodnom listu ne piše Oprah, nego Orpah, ime preuzeto iz Biblije.

Kako je objasnila, ime joj je dala teta Ida prema biblijskom liku Orpe iz Knjige o Ruti, no ljudi oko nje odmalena su ga pogrešno izgovarali i pisali. Tako je Orpah s vremenom postala Oprah, a novo ime ostalo je uz nju do danas.

Galerija 17 17 17 17 17

Pogledaji ovo Celebrity Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!

"Na rodnom listu piše Orpah. Ljudi jednostavno nisu znali izgovoriti ni napisati moje ime pa su me počeli zvati Oprah. Razlika je samo u tome gdje stoje slova P i R, a kad je jednom počelo, tako je i ostalo", ispričala je.

Dodala je kako je tek oko svoje 20. godine shvatila da se ime kojim je cijeli život oslovljavaju obitelj i prijatelji razlikuje od onoga koje službeno piše u dokumentima.

Oprah Winfrey - 5 Foto: Afp

Zanimljivo je da je upravo po svom poznatom imenu nazvala i produkcijsku kuću Harpo Productions, čiji je naziv nastao obrnutim pisanjem imena Oprah.

Osim zanimljive priče o svom imenu, Winfrey je u istom podcastu izazvala brojne reakcije komentarima o ravnoteži između privatnog i poslovnog života. Poručila je da mladi na početku karijere ne bi trebali očekivati ravnotežu između posla i privatnog života, već se u potpunosti posvetiti poslu kako bi kasnije mogli uživati u slobodi koju donosi uspjeh.

Oprah Winfrey - 3 Foto: Profimedia

Oprah Winfrey Foto: Profimedia

"Uvijek govorim mladima koji tek završavaju fakultet da s 22 godine ne mogu očekivati ravnotežu između posla i privatnog života. Tada treba raditi i graditi budućnost. Tek poslije dolazi sloboda da biraš ono što doista želiš", rekla je.

Njezine riječi izazvale su podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok su jedni istaknuli da Oprah, kao milijarderka koja je financijsku neovisnost stekla prije nekoliko desetljeća, više ne može razumjeti svakodnevne izazove prosječnih ljudi, drugi su njezin savjet ocijenili realnim i poručili da uspjeh zahtijeva godine rada i odricanja.

Oprah Winfrey (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mateo Kovačić napravio iznimku i pokazao kako živi kad nogomet padne u drugi plan

Oprah Winfrey danas je jedna od najuspješnijih žena u medijskoj industriji. Karijeru je započela još kao tinejdžerica, a globalnu slavu stekla je 1986. godine pokretanjem kultnog "The Oprah Winfrey Showa". Prema procjenama Forbesa, njezino bogatstvo danas iznosi oko 3,4 milijarde dolara, čime je postala jedna od najbogatijih žena koje su bogatstvo stekle vlastitim radom.

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Severina pokazala što radi čim siđe s pozornice: "Ne možete mi spočitnuti...''

Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri''