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Kako Sarah Michelle Gellar u 50. izgleda ovako? Otkrila što jede, kako trenira i njeguje kožu

Piše I.G., Danas @ 06:40 Zanimljivosti komentari
Sarah Michelle Gellar Sarah Michelle Gellar Foto: Instagram

Fotografije Sarah Michelle Gellar u bikiniju izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako izgleda bolje nego ikad. Glumica već godinama njeguje uravnotežen način života, a njezina prehrana, rutina vježbanja i njega kože otkrivaju kako održava zavidnu formu i mladolik izgled.

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