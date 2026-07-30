Kako Sarah Michelle Gellar u 50. izgleda ovako? Otkrila što jede, kako trenira i njeguje kožu

Fotografije Sarah Michelle Gellar u bikiniju izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako izgleda bolje nego ikad. Glumica već godinama njeguje uravnotežen način života, a njezina prehrana, rutina vježbanja i njega kože otkrivaju kako održava zavidnu formu i mladolik izgled.

Sarah Michelle Gellar (49) oduševila je obožavatelje fotografijama u bikiniju koje je objavila tijekom odmora na jugu Francuske.

Zvijezda serije Buffy, ubojica vampira pokazala je vitku figuru, zategnute trbušne mišiće i mladolik izgled, a brojni pratitelji zasuli su je komplimentima, poručivši da prkosi godinama, piše Daily Mail.

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Iako mnoge zanima u čemu je tajna njezina izgleda, glumica je tijekom godina otvoreno govorila o prehrani, tjelovježbi i njezi kože kojih se pridržava.

Glumica tako ne vjeruje u rigorozne dijete ni potpuno izbacivanje omiljenih namirnica. Kako je ranije ispričala za Women's Health, njezino je pravilo umjerenost i ravnoteža.

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Sarah Michelle Gellar Foto: Instagram

Otkako je postala majka, zdravlje joj je postalo jedan od prioriteta pa je uvela planiranje obroka kako bi cijela obitelj jela kvalitetnije, ali i kako bi lakše uskladila posao i obiteljske obveze.

Dan najčešće započinje zobenom kašom s bademovim mlijekom, chia sjemenkama, borovnicama i bademima. Za ručak bira salate, tortilje ili popularne "Buddha bowl" obroke s integralnom rižom, piletinom i povrćem, dok za večeru često jede jela koja priprema njezin suprug Freddie Prinze Jr. U prehranu redovito uključuje i namirnice bogate proteinima poput grčkog jogurta, svježeg sira, slanutka i konopljinih sjemenki.

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Sarah Michelle Gellar Foto: Instagram

Glumica posljednjih godina naglasak stavlja na trening snage, a ne na mršavljenje. Istaknula je da joj je cilj osjećati se snažno i funkcionalno te bez problema pratiti tempo svakodnevnog života.

S osobnim trenerom trenira jednom do dva puta tjedno, a posebno voli pilates. Kada putuje, uvijek sa sobom nosi elastične trake za vježbanje kako bi mogla odraditi trening i iz hotelske sobe. Dodaje i da joj zajedničko vježbanje s prijateljima pomaže da ostane motivirana.

Sarah Michelle Gellar Foto: Instagram

Sarah Michelle Gellar Foto: Instagram

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Kada je riječ o njezi kože, Sarah Michelle Gellar kaže da nikada ne odlazi na spavanje sa šminkom. Čim dođe kući, prvo skine šminku i očisti lice, a tek tada nastavlja ostatak dana.

S godinama je primijetila da joj je koža sve suša pa posebnu pažnju posvećuje hidrataciji. Redovito koristi hidratantne kreme i pazi da unosi dovoljno vode, naglašavajući da lijepa koža nije rezultat samo kozmetike, nego i zdravih životnih navika.

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