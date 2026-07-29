Zlatko Dalić viđen prvi put nakon odlaska s klupe Vatrenih, evo s kim je to i gdje pozirao!

Nakon što se povukao s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić dane odmora provodi u Dalmaciji, a fotografija iz Vele Luke pokazala je da uživa u društvu glazbenih prijatelja.

Zlatko Dalić ovih dana boravi u Veloj Luci, gdje se održava manifestacija "Trag u beskraju", posvećena Oliveru Dragojeviću. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije prvi je put viđen u javnosti nakon odlaska s klupe Vatrenih, a, kako je ranije objavljeno, odlučio je iskoristiti godišnji odmor i izbjeći medijske istupe.

Sada je osvanula i fotografija koju je na Instagramu podijelio pjevač Jure Brkljača. Na njoj Dalić pozira u opuštenom izdanju s Brkljačom, pjevačem Dinom Petrićem te Ivicom Sikirićem Ićom, a društvo se okupilo u restoranu u Veloj Luci. Uz objavu je Brkljača kratko napisao: "Klasičan dan u Dalmaciji."

Pogledaji ovo inMagazin Svoje najdraže uspomene s Oliverom Dragojevićem s nama su podijelili njegovi najbliži

Dalić je, sudeći prema fotografiji, bio odlično raspoložen, a okupljanje je proteklo u ležernoj atmosferi, uoči večerašnjeg koncerta "Trag u beskraju", kojim će se obilježiti osma godišnjica smrti Olivera Dragojevića. Dalić je manifestaciju u Veloj Luci pratio i prijašnjih godina.

Zlatko Dalić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Podsjetimo, Dalić je početkom srpnja završio gotovo devetogodišnji mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije.

Pogledaji ovo Celebrity Naš plesač i supruga dobili su prinovu, unikatno ime oduševilo je njihove pratitelje

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Heidi Klum okrenula leđa kameri, u tanga-bikiniju pokazala kako joj godine ne mogu ništa

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity U vrućim hlačicama pokazala je noge zbog kojih svi zastanu, a ima 56 godina!