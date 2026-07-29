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Zlatko Dalić viđen prvi put nakon odlaska s klupe Vatrenih, evo s kim je to i gdje pozirao!

Piše J. C., Danas @ 19:59 Celebrity komentari
Zlatko Dalić Zlatko Dalić Foto: Copyrighted

Nakon što se povukao s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić dane odmora provodi u Dalmaciji, a fotografija iz Vele Luke pokazala je da uživa u društvu glazbenih prijatelja.

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