Simpatije Dalić nije osvojio samo sportskim uspjesima: ''Nikad se nisam sramio i bojao reći da sam Hrvat, katolik''

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest je to koja je odjeknula u medijima. Nakon devet godina Dalić odlazi, ali ostaju uspomene na sve sjajne uspjehe koje je postigao s našim nogometašima. Priču o Livnjaku, kojeg je zavoljela cijela Hrvatska, donosi Julija Bačić Barać.

Dva svjetska prvenstva i dvije medalje - srebro i bronca. Dodajmo tomu i srebro iz Lige nacija. Svi ovi uspjesi učinili su velikim ime Zlatka Dalića.

''Daj Bože da se to sve ponovi u nekoj bliskoj budućnosti'', poručio je Dalić.

Kad se zbroji sve što je postigao s našom reprezentacijom, jasno je da je Dalić najuspješniji hrvatski nogometni izbornik te da je ostvario ono što se prije samo osam godina, uoči onog sjajnog svjetskog prvenstva u Rusiji, činilo nemogućim.

''Iako sanjam, iako imam ambicije, ali nisam mogao to ni zamisliti, ali ostvarilo se'', rekao je.

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In Magazin: Zlatko Dalić - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Zlatko Dalić - 2 Foto: In Magazin

Simpatije Hrvata osvojio ne samo zbog sportskih rezultata nego i zbog karaktera. Bez puno riječi, samozatajan, uvijek odmjeren u nastupu.

''Ja se nikad nisam sramio i bojao reći da sam ja Hrvat, katolik, vjernik i sve što sam napravio u životu zahvalan sam dragom Bogu i mojoj obitelji''.

Bogu je zahvaljivao na svakom uspjehu, a svijet je oduševio na svojem prvom svjetskom prvenstvu kao izbornik, kad je pokazao da i Hrvatska može protiv nogometnih velesila.

In Magazin: Zlatko Dalić - 9 Foto: In Magazin

''Pa je l' ovo moguće da jedna mala Hrvatska ulazi u finale u svjetskog prvestva, da mi s 4 milijuna stanovnika i 4 milijuna naših iseljenika po svijetu smo najbolji, ulazimo u finale, ali to su dečki zaslužili'', rekao je.

I danas se s puno emocija sjeća spektakularanog dočeka u Zagrebu 2018.

''To su bile emocije koje su došle spontano, to je nešto veličanstveno i ostaje zauvijek. Emocije i sjećanja jako veliki, i bar što se mene tiče te emocije neće nikad proći i svi skupa se svi rado sjetimo tih trenutaka'', govori.

In Magazin: Zlatko Dalić - 11 Foto: In Magazin

''Onaj osjećaj sreće, zadovoljstva koji sam doživio na utakmicama u Splitu, Zagrebu, Osijeku koje sam doživio nakon svjetskog prvenstva je nešto što meni ne može nitko platiti'', dodao je.

A nakon devet godina na mjestu izbornika, ni Dalićev život više nije isti.

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''Puno toga se promijenilo u mom životu, izgubio sam neku svoju privatnost, svoj mir, ali živim najljepše dane svoje sportske karijere''.

In Magazin: Zlatko Dalić - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Zlatko Dalić - 3 Foto: In Magazin

Uvijek s ponosom ističe i svoje podrijetlo. Rođen je u Livnu prije 60 godina, a već više od 30 živi u Varaždinu.

''Ja nisam ničiji čovjek, ja sam ponosni Livnjak, Varaždinac i Hrvat i borim se radim svoj posao najbolje što mogu. Ja zaista činim sve da pomognem Livnu ovo je moje rodne mjesto, mmoji ljudi i uvijek ističem da sam ponosna što sam iz Livna''.

Nikad nije krio ni da je velik domoljub.

''Čast mi je bila uručiti dva dresa generalnu Gotovini i generalu Markaču, mali znak pažnje od nas''.

In Magazin: Zlatko Dalić - 7 Foto: In Magazin

34 godine u braku je sa suprugom Davorkom, imaju dvojicu sinova. Supruga mu je velika potpora, a jednom prilikom nam je otkrio da mu nije teško s njom ni u shopping.

Dalić je trenirao klubove od Varteksa do onih na Bliskom istoku, a počeo je kao nogometaš. Sa 17 godina igrao je u Hajduku, a danas zaigra sve rjeđe.

Najtrofejnijem i najdugovječnijem izborniku hrvatske nogometne reprezentacije, ništa od uspjeha nije došlo slučajno.

In Magazin: Zlatko Dalić - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Zlatko Dalić - 6 Foto: In Magazin

''Nema u životu ništa lagano, ne možeš uspjeti ako nećeš pasti''.

Naravno da je trpio i kritike jer dobro znamo koliko je samo izbornika u Hrvatskoj, ali kad se podvuče crta posve je jasno da je Dalić zasluženo ušao u našu nogometnu povijest. Za sve one radosti koje nam je donio s Vatrenima, Daliću, hvala!

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