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Kraj jedne ere

Simpatije Dalić nije osvojio samo sportskim uspjesima: ''Nikad se nisam sramio i bojao reći da sam Hrvat, katolik''

Piše Julija Bačić Barać/I.G., Danas @ 19:22 inMagazin komentari
In Magazin: Zlatko Dalić - 10 In Magazin: Zlatko Dalić - 10 Foto: In Magazin

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest je to koja je odjeknula u medijima. Nakon devet godina Dalić odlazi, ali ostaju uspomene na sve sjajne uspjehe koje je postigao s našim nogometašima. Priču o Livnjaku, kojeg je zavoljela cijela Hrvatska, donosi Julija Bačić Barać.

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