Ekskluzivno: Pobjednica Eurosonga Dara pred kamerama IN Magazina!

Odzvanja li i vama u ušima i dalje 'Bangaranga' - pobjednička pjesma ovogodišnjeg Eurosonga? Svojom energijom i karizmom, simpatična predstavnica Bugarske Dara osvojila je srca Europe, ali i svijeta. U ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin, s našom Dorinom Duplančić, podijelila je planove za ostatak ove godine, ali i otkrila detalje susreta s Novakom Đokovićem i njegovom kćeri Tarom.

Svojom pobjedom na Eurosongu ove godine Darina Nikolaeva Yotova, poznatija kao DARA, ispisala je povijest i prvi put dovela Eurosong u Bugarsku.

''Sve je potpuno nestvarno. Toliko se toga događa odjednom. Jeste li gledali film Everything Everywhere All at Once? Ako niste, svakako ga pogledajte. Imam osjećaj kao da sam ja glavna junakinja tog filma. Sve se odvija nevjerojatnom brzinom. Iskreno, još uvijek pokušavam sve to procesuirati, a nije lako jer se toliko toga događa u isto vrijeme. Uz sve to intenzivno radim i na svom albumu. Cijeli koncept već je osmišljen.'', priča nam Dara.

Što nam Dara još sprema osim albuma?

''Turneja je također u planu. Ali želim sve graditi korak po korak. Vrijedi pričekati. Imam i ADHD pa se sve nekako pomiješa. Neprestano previše razmišljam, a dok analiziram jednu stvar, već razmišljam o sljedećoj i opet sve vrtim ispočetka. Posljednjih godina učim kako se osloboditi perfekcionizma. Shvatila sam da me doveo do toga da postanem opsjednuta nekim stvarima. U jednom trenutku rekla sam sama sebi: "Ne želim više tako živjeti." Donosio mi je ogroman stres, pretvarao me u osobu koja želi sve kontrolirati, a to nisam željela biti'', priznaje nam Dara te dodaje:

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In Magazin: Dara Eurovizija - 3 Foto: In Magazin

''Prestala sam biti opsjednuta svakim sitnim detaljem i počela gledati širu sliku. A to možeš samo ako naučiš pustiti neke stvari. Danas mogu uključiti svog perfekcionista kada mi je potreban, ali ga jednako tako znam i isključiti te napraviti korak unatrag kako bih sagledala cijelu sliku''.

U Hrvatskoj nikad nije bila.

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''Morate mi poslati preporuke gdje da odem. Znate, na turnejama je teško išta stvarno doživjeti jer samo seliš iz hotela u hotel i zapravo ne stigneš vidjeti grad.Zato sada pokušavamo organizirati raspored tako da u svakom gradu ostanemo barem dva dana. Jedan dan želim istražiti grad, a drugi posvetiti koncertu. Takav raspored nije jednostavan, ali isplati se. I stvarno se veselim dolasku u Hrvatsku'', kaže.

In Magazin: Dara Eurovizija - 9 Foto: In Magazin

Dara Foto: Profimedia

Jedan u nizu dokaza Bangaranga groznice je i viralni video Novaka Đokovića i njegove kćeri Tare kako plešu uz ove zarazne note. A koliko je svijet mali, uvjerili su se kada su se Dara, Tara i Novak sasvim slučajno susreli u jednom restoranu.

''Bili smo u restoranu u Grčkoj, suprug i ja, i odjednom pogledam ulijevo, a tamo Novak. Pomislila sam: "Čekaj malo... je li ovo stvarno on?" Bio je to potpuno slučajan susret. Bio je u društvu prijatelja koje poznajem iz Amerike, među njima je bilo i Bugara, pa sam pomislila kako je to baš zanimljiva kombinacija ljudi. Tara je preslatka. Čim sam ušla u restoran, vidjela sam djecu kako se gurkaju i uzbuđeno govore: "Bangaranga, Bangaranga!", priča nam Dara te dodaje:

Dara Foto: Profimedia

Dara - 4 Foto: Afp

''Prije nego što su mi uopće prišli, već sam zamolila konobara da mi donese papir i olovku kako bih svima mogla podijeliti autograme. Naravno da smo na kraju zajedno i zaplesali. Bilo je stvarno predivno i jako zabavno. Oduševila me ta interakcija. Novak je sjajna osoba, baš kao i cijela njegova obitelj'', kaže nam.

U kratkom vremenu dogodilo joj se mnogo lijepih stvari, što čovjeka ponekad može i preplaviti.

''Mislim da je najteže ostati čvrsto na zemlji i sačuvati zdrav razum. Moje mentalno zdravlje uvijek mi je na prvom mjestu jer bez njega nemaš ništa. Jednako mi je važno ostati čovjek i biti dobra osoba. To meni zasad nije teško, ali vjerujem da sav taj uspjeh može utjecati na čovjeka ako nije spreman na sve što dolazi s njim'', zaključila je Dara.

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