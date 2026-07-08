Upoznajte 82-godišnju baku Dunju iz Zagreba, zaljubljenicu u najvažniju sporednu stvar - nogomet!

Nogometne sličice mnogima su tek lijepa uspomena iz djetinjstva, no ova 82-godišnja Zagrepčanka pretvorila ih je u životnu strast. Skuplja ih pomno već 4 desetljeća, zapisuje svaki detalj sa Svjetskih prvenstava i ne propušta gotovo nijednu utakmicu. Koliko ih danas broji njezina kolekcija i tko je njezin omiljeni nogometaš, saznao je naš Marko Štefanac.

Za većinu su nogometne sličice uspomena iz djetinjstva. No za 82-godišnju baku Dunju one su hobi koji traje gotovo četiri desetljeća. Svako Svjetsko prvenstvo za nju znači novi album, nove bilješke i novu priliku da svoju kolekciju od čak 11 albuma učini još bogatijom. Ljubav prema nogometu, kaže, rodila se još u djetinjstvu.

''Tata nije imao sina, bilo je nas tri kćeri. I vodio nas je na utakmice u Kranjčevićevu. Tu je počelo u stvari. Ma zapravo oduvijek volim nogomet gledati'', priča nam baka Dunja.

Dunja danas uz svaku utakmicu uredno bilježi sastave, strijelce, kartone i sve što se događalo na terenu. Pedantnost koju je godinama razvijala radeći kao knjigovođa danas je njezin zaštitni znak.

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In Magazin: Baka Dunja - 7 Foto: In Magazin

''To je počelo sa svjetskim prvenstvom 1986. Stariji sin je imao 16 godina i bio je u bolnici, imao je upalu pluća. I onda me molio daj mi mama malo piši rezultate. Ovo mi je sad 11. svjetsko prvenstvo gdje skupljam sličice i pišem rezultate'', priča nam.

A upravo je razmjena ono što ovaj hobi čini posebnim. Duplikati kod Dunje ne skupljaju prašinu. Završavaju u rukama drugih kolekcionara, koji joj zauzvrat pomažu pronaći posljednje sličice koje nedostaju.

In Magazin: Baka Dunja - 5 Foto: In Magazin

''Ja odem za stol i sa svojim duplićima. Čovjek se izabere koliko njemu fali. Onda on meni da svoje dupliće pa si ja izaberem što meni fali. Mi ne gledamo tu da recimo on uzme pet, ja uzmem dvadeset. Nije bitno. Ili on dvadeset, a ja samo pet. Onda mi nude svoje. Ma neću, imam svojih duplića dovoljno, šta će mi još i vaši''.

Osim nogometa, velika ljubav su joj i knjige. U njezinu domu ih je oko 1600, a među njima ima I svoje favorite.

In Magazin: Baka Dunja - 3 Foto: In Magazin

''Povijesne koje su uklopljene u roman da ima nekakvu radnju. A onda sam znala recimo o Troji sam čitala, o Rimu sam čitala. Pa si onda u enciklopediju idem pogledati je l' su podaci točni koje je naveo pisac''.

No tijekom Svjetskog prvenstva knjige ipak padaju u drugi plan. Za Dunju nema nevažnih utakmica. Hrvatska ili ne, Svjetsko prvenstvo prati od prve do posljednje minute. A ako se igra usred noći, ostaje budna.

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''Idem spavat u četiri, ali dobro, meni je u stvari pet, šest sati dovoljno spavanja. A ove od tri pa i od pet ili šest kad su bile rano jutro, to imam ja televizor, pa imam snimalicu, imam da se mogu vratiti u natrag. Tako da onda to lijepo prije podne pri miru''.

In Magazin: Baka Dunja - 6 Foto: In Magazin

Osim što pomno prati svaku utakmicu, Dunja vodi i vlastite prognoze.

''Izaberem si u osmini finala, u 16. finala sam si ispisala koje smatram da će proći dalje u osminu finala. Izbacila sam naše, nisam htjela tu prognozirati ništa. Od onih 15 3 sam fulala svega. Sad sam ovo za osminu sam si isto napisala''.

A ispadanje naše reprezentacije, ova vatrena navijačica nije lako prihvatila.

''Mislim da nas je od početka utakmice, ne smijem biti prosta, ali najrađe bi psovala bila jer nas je sudac pokral. Od početka. Svaki faul na našem je sviral, a svaki faul na Portugalcu baš i nije svirao. Tako da i ono zadnje kosa i čipu, lopti, to mi se ne sviđa''.

In Magazin: Baka Dunja - 2 Foto: In Magazin

Navijačke simpatije ipak ne skriva. Nakon Hrvatske najviše su je impresionirali Norvežani i Francuzi, a kada je riječ o omiljenom nogometašu, odgovor stiže bez razmišljanja.

''Lukica je uvijek prvi. A Perišić mi je recimo iza toga. I ovi mladi Sušić, možda će od njih nešto biti''.

No za baku Dunju nogomet odavno nije samo devedeset minuta igre. To su uspomene koje već gotovo 40 godina brižno čuva u svojim albumima.

In Magazin: Baka Dunja - 1 Foto: In Magazin

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