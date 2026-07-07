Ljubavna priča domaćeg para započela je prije 10 godina ispred zagrebačkog kluba

Kažu da je ples skriveni jezik duše. Za plesače i bračne partnere Marka i Anteu, to je svakako istina. A sada će dobiti još jednu plesnu partnericu. Kako su se snašli za vrijeme trudnoće i zašto su se baš sada odlučili na adaptaciju stana - otkrivamo u prilogu naše Tare Šitum.

Glazba, usklađeni koraci i magija u četiri zida. To je svakodnevica Marka i Antee. Oni su partneri u svemu – braku, poslu, ali i na plesnom podiju.

A sve je počelo prije gotovo deset godina, ispred jednog zagrebačkog kluba. Susret koji je, kažu, bio čista filmska scena.

''Ja sam stvarno pitao u tom trenutku bi li mi netko mogao pustiti tu jednu jako dragu pjesmu od Beyonce i ti u tom trenutku imaš neki mali zvučnik i kažeš mi mogu ja. Meni je to naravno odmah bio znak da mogu uletiti, mislim da sam ju čak i pokušao poljubiti, ali mislim da mi to nije uspjelo'', prisjetio se Marko.

''A istovremeno ja govorim prijateljicama, kako da se ja pravim da ja ovog čovjeka ne poznajem, jer sam ga znala preko nekog prijatelja nešto, vidjela sam ga i na you tubeu, mislim ovo naše nije bio butterfly efekt, nego je to bio efekt pelikana koliko su jako ta krila mahala'', nadovezala se Antea Franjić Mrkić.

Antea i Marko Mrkić Foto: In Magazin

Marko je kao profesionalni plesač brzo shvatio da je u Antei pronašao sve – i životnu i plesnu partnericu. Danas zajedno vode plesnu školu i drugima pomažu pronaći onu pravu iskru. Jer, kako sami kažu, dinamika svake ljubavne veze uvijek se savršeno preslika na plesni podij.

''Svatko u svojem nekakvom balonu radi svoje stvari da bi na van slika izgledala povezano, jako je bitno biti dobar partner u plesu. Jako bi puno paralela povukao kroz taj neki ljubavni život'', kaže Marko.

Antea i Marko Mrkić Foto: In Magazin

A uskoro će ovaj par dobiti još jednu plesnu partnericu. Antea je u posljednjim tjednima trudnoće, a kroz smijeh kažu da planiraju plesati do kraja... Nova životna uloga samo im je još jednom potvrdila ono što odavno znaju – da je njihova veza doista neraskidiva.

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''U prvom tromjesječju imala sam nekakve jako grde mučnine, u suzama neutješnim i dolazi meni Mrkić i govori, Anteice ništa ne brini, još koji tjedan i onda će ti se posteljica do kraja razviti i onda će preuzeti hormone na sebe, ja reko zašto to znaš?'', priča nam Antea.

''To mi je zapravo dalo tu neku potvrdu, da smo stvarno tim koji će pobjediti sve pred sobom. Ne bi rekao ovo kao neku prepreku'', kaže Marko.

Antea i Marko Mrkić Foto: In Magazin

No zajednički posao i trudnoća nisu im bili dovoljan izazov. Ovaj nasmijani par prije nekoliko mjeseci krenuo je u još jednu avanturu – adaptaciju cijelog stana.

''To su sve neke normalne životne stvari, dijete stan i zapravo su slatke brige. Je to malo više stresa, ali nekako mi ništa nije teško dok sam uz Anteu'', govori Marko.

Dok traju radovi, kroz smijeh priznaju: jedina nesuglasica bit će im ona oko odgoja. Točnije – tko će od njih dvoje biti popustljiviji roditelj.

''Ne bi rekao da ćeš ti biti neka stroga majka'', misli Marko.

Antea i Marko Mrkić Foto: In Magazin

''Ja sam odlučila da ću ja popustiti svaki put još više kada ćeš ti popuštati tako da ti ispadneš da si stroži roditelj'', rekla je Antea.

''Ma ja ću zapravo biti najsretniji muškarac na svijetu jer ću imati dvije plesne patnerice. Svi ljudi koji vam pričaju nemoj s partnerom i ženom ulaziti u poslove, nekakve velike projekte, adaptacije, ja bi to sve nekako bacio u smeće i rekao da je to najljepša stvar koju možeš raditi, sa osobom do koje ti je najviše stalo. Taj uspjeh se na kraju potencira i dijelite ga zajedno. I nekako je sve wow kada to radiš s osobom koju voliš'', zaključio je Marko.

''Potpisujem, potpisala sam jednom. Potpisujem opet'', zaključila je Antea.

Jer, baš kao i u plesu, partnerstvo im je na prvom mjestu. Svjesni su da ništa ne ide preko noći, već da sve mora teći prirodno – korak po korak.

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