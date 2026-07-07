Rišpet nam otkriva kako postići dalmatinsko stanje uma i jesu li Dalmatinci zaista macho frajeri

Kako postići dalmatinsko stanje uma? Odgovor ima klapa Rišpet koja nosi svoj Split u srcu gdje god nastupali. Otkrivaju nam jesu li Dalmatinci zaista macho frajeri te kakvi su kao očevi, a priču donosi naša Tara Šitum.

Dašak mora u srcu Gornje Stubice?

Rišpet na Cool park festu dokazao je da je to itekako moguće. Uz svoje legendarne hitove, još su jednom pokazali kako se stvara dalmatinsko stanje uma, bez obzira na to gdje se nalazili.

''Moraš se usporiti nekako, usporiti otkucaje srca. Što manje aktivnosti, što više ljenčarenja, pogotovo negdje u hladu, i onako sunce prolazi negdje kod Dioklecijana. I mora biti neki mali štekadić'', govori nam Ivo Amulić.

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Klapa Rišpet Foto: In Magazin

''Znači imam nekih 200 metara do mora, imam dolje vezanu barku. Nažalost vrlo rijetko pronađem vremena za sjest u tu barku i otić recimo na more, ali zato ju sada sin malo krade, ali neka uživa'', dodao je Gordan Bezer.

''Idem svako jutro na kupanje, imam nekih 150 metara do mora, idem s Dinom. A onda poslije pobjegnemo gore jer je ovo neizdrživo'', govori nam Ivo.

Glazbenu kreativnost Rišpetovci potvrđuju i novim ljetnim hitom ''Je l' me voliš kao i ja tebe', u kojem su ponovno opjevali iskrenu dalmatinsku ljubav''.

Klapa Rišpet Foto: In Magazin

''Kad vam Sanja napiše takve ljetnje riječi, a onda Pero dođe u cijelu priču sa svojom nekom inspiracijom, onda se stvori pravi ljetni hit, gdje se svi osjećamo high, more sunce i tako'', govori Bezer.

Kad je riječ o ljubavi, Rišpetovci ruše stereotipe. Kažu da su Dalmatinci daleko od macho muškaraca, a priznaju i kako je u njihovim životima – ženina riječ ipak ona zadnja.

''Ma to je nešto što uopće više ne drži vodu, Dalmatinci su jako mekani ljudi, a i slušamo žene, to vam mogu reći iz prve ruke'', kaže Ivo.

Klapa Rišpet Foto: In Magazin

''Ma mislim da se to promijenilo. Žene su uvijek bile jake, samo su sada nekako još dodatno izašle iz sjene. Mislim da se to promijenilo, smekšali su se i Dalmatinci'', kaže Bezer.

Prije šest godina Ivu je promijenila kći Dina, koja iduće godine kreće u školu. Dok se ona priprema za školske klupe, tata Ivo kroz šalu priznaje: odgoj je ostao isti, ali u jednoj se stvari ipak razlikuje.

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''Ja imam tu satisfakciju nekakvu životnu, da moja starija djeca, koju sam odgajao na isti način, mogu se sad iz prve ruke uvjeriti i vidjeti kako sam njih odgajao. Ja sam taj isti kakav sam bio u odgoju, ali sam sada moram priznati puno popustljiviji'', priča nam Ivo.

Klapa Rišpet Foto: In Magazin

Bliži se obljetnica odlaska još jednog dalmatinskog velikana. Prošlo je osam godina bez Olivera, ali njegova glazba i dalje živi, ostajući neiscrpna inspiracija.

''Naš Oliver je nešto posebno. Uvijek će biti tu u našim srcima, u našim pjesmama. Dok je nas tu, bit će i Olivera, on će postojati kroz naše pjesme, kroz naše izričaje'', govori Bezer.

''Imali smo dogovor napraviti jedan duet. Ta pjesma nikad nije izvedena, evo je još čeka u ladici. Mislim da ništa od toga, to će ostati neki neprežaljeni san'', kaže.

Rišpet Foto: Rišpet

In Magazin: Klapa Rišpet - 2 Foto: In Magazin

Pred njima je radno ljeto bez predaha. Iako o duljoj stanci ne razmišlja, Ivo nam je otkrio kako polako slaže planove za – mirovinu.

''Da nema svirki ja stvarno ne znam što bi. Doduše sad će uskoro penzija, a onda ćemo vidjeti. Možda neki brodić i ribičija. Pa bacit u more i otić negdje'', priča nam Ivo.

Ako vam nedostaje more, uz Rišpet ćete ga osjetiti u trenu. Njihova glazba teleportirat će vas na obalu – barem u mislima.

Rišpet Foto: Nemi Bulat

In Magazin: Klapa Rišpet - 4 Foto: In Magazin

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