Lijepa pjevačica jednim potezom ponovno potaknula nagađanja o vezi s Jakovom Jozinovićem

Džejla Ramović ponovno je potaknula glasine o vezi s Jakovom Jozinovićem nakon što je objavila video uz njegovu pjesmu.
Posljednjih tjedana regiju je zaintrigirao naknadno izbrisani video Jakova Jozinovića na kojem se ljubi s djevojkom, za koju mnogi misle da je u pitanju pjevačica Džejla Ramović.3 vijesti o kojima se priča ljetni intervju Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...'' tužne fotografije Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak opet je oduševila Kako joj to uspijeva u 48. godini? Isklesana figura u bikiniju sve je ostavila bez daha
24-godišnjakinja ponovno je podignula interes nakon što je društvenim mrežama počeo kružiti video u crno-bijeloj haljini na kraju kojeg je poslala poljubac, a za čiju je glazbenu podlogu koristila pjesmu mladog Vinovčanina.
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@dzejlar 🖤 @MYKASH ♬ Na mjestu mom - Jakov Jozinovic
U pitanju je "Na mjestu mom" s nedavno objavljenog albuma "Ja za čuda letim", što je potaknulo njezine, ali i njegove pratitelje da dodatno rasplamsaju nagađanja o njihovoj vezi.
Džejla Ramović - 1 Foto: TikTok Screenshot
Džejla Ramović - 5 Foto: TikTok Screenshot
Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot
Iako ni Jakov ni Džejla dosad nisu javno potvrdili niti komentirali navodnu romansu, njihovi potezi na društvenim mrežama ne prestaju privlačiti pažnju.
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"Zajedno ste?", "Zašto je Jakov repostao?", "Ona ne zna da mi znamo, ali se pravi kao da nisu", "Ako ste ti i Jakov zajedno, podrška od mene. Prelijepi ste, najljepši vokali na Balkanu... Obožavam Vas", "Sve u paketu ljepota, elegancija i još puno toga", "Koliko je prelijepa ljudi", "Božanstvena!", "Ajme kakva haljina Džejlaaaa", "Vila najljepša", pisali su joj u komentarima.
Džejla Ramović - 2 Foto: TikTok Screenshot
Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot
Ova navodna veza vjerojatno je kumovala i prekidu prijateljstva sa slovenskim pjevačem s kojim je Ramović bila u vezi godinu i pol dana, o čemu više čitajte OVDJE.
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