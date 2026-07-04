Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi

Marko Perković Thompson započeo je veliki koncert u Zaprešiću pred prepunim stadionom, gdje su tisuće obožavatelja uz baklje, hrvatske zastave i dojmljive svjetlosne efekte stvorile spektakularnu atmosferu već od prvih taktova.

Marko Perković Thompson započeo je svoj veliki koncert na gradskom stadionu u Zaprešiću pred desecima tisuća okupljenih obožavatelja koji su od prvih taktova stvorili spektakularnu atmosferu.

Već pri samom početku koncerta stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je pjevala uglas, mahala hrvatskim zastavama i podigla mobitele u zrak, stvarajući impresivnu kulisu.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Poseban dojam ostavile su i brojne baklje koje su obasjale stadion crvenim dimom, dok su moćni svjetlosni efekti i veliki LED ekrani dodatno naglasili početak glazbenog spektakla.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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Na pozornici dominiraju golemi videozidovi na kojima se izmjenjuju vizuali u bojama hrvatske zastave i grba, a produkcija je još jednom pokazala da se radi o koncertu velikih razmjera. Kako je sunce zalazilo, atmosfera je postajala sve intenzivnija, a cijeli stadion pretvorio se u more svjetala, zastava i pjesme.

Fotografije s početka koncerta najbolje dočaravaju razmjere događaja. Pogled na prepuni stadion, osvijetljenu pozornicu i tisuće ljudi koji zajedno pjevaju potvrđuje da je Zaprešić ove večeri postao središte glazbenih događanja u Hrvatskoj.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Thompsonov koncert organiziran je gotovo godinu dana nakon velikog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a i ovoga puta publika je pokazala da interes za njegove koncerte ne jenjava. Atmosfera od samog početka sugerira da će publiku očekivati večer ispunjena emocijama, pjesmom i spektakularnim prizorima.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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