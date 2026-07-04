Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi

Marko Perković Thompson započeo je veliki koncert u Zaprešiću pred prepunim stadionom, gdje su tisuće obožavatelja uz baklje, hrvatske zastave i dojmljive svjetlosne efekte stvorile spektakularnu atmosferu već od prvih taktova.
Marko Perković Thompson započeo je svoj veliki koncert na gradskom stadionu u Zaprešiću pred desecima tisuća okupljenih obožavatelja koji su od prvih taktova stvorili spektakularnu atmosferu.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Već pri samom početku koncerta stadion je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je pjevala uglas, mahala hrvatskim zastavama i podigla mobitele u zrak, stvarajući impresivnu kulisu.
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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Poseban dojam ostavile su i brojne baklje koje su obasjale stadion crvenim dimom, dok su moćni svjetlosni efekti i veliki LED ekrani dodatno naglasili početak glazbenog spektakla.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Na pozornici dominiraju golemi videozidovi na kojima se izmjenjuju vizuali u bojama hrvatske zastave i grba, a produkcija je još jednom pokazala da se radi o koncertu velikih razmjera. Kako je sunce zalazilo, atmosfera je postajala sve intenzivnija, a cijeli stadion pretvorio se u more svjetala, zastava i pjesme.
Fotografije s početka koncerta najbolje dočaravaju razmjere događaja. Pogled na prepuni stadion, osvijetljenu pozornicu i tisuće ljudi koji zajedno pjevaju potvrđuje da je Zaprešić ove večeri postao središte glazbenih događanja u Hrvatskoj.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Thompsonov koncert organiziran je gotovo godinu dana nakon velikog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a i ovoga puta publika je pokazala da interes za njegove koncerte ne jenjava. Atmosfera od samog početka sugerira da će publiku očekivati večer ispunjena emocijama, pjesmom i spektakularnim prizorima.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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