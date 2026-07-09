Tko je ljepotica koju povezuju s Kylianom Mbappéom? Obožavatelji je dobro poznaju iz hit-serije

Ester Expósito, zvijezda Netflixove serije Élite, posljednjih mjeseci pod povećalom je i zbog navodne veze s nogometašem Kylianom Mbappéom, koju nijedno od njih dvoje nije službeno potvrdilo.

U četvrtak kreće četvrtfinalna faza Svjetskog nogometnog prvenstva utakmicom Francuske i Maroka. Aktualni doprvaci pokušat će doći do trećeg uzastopnog finala protiv rivala kojeg su 2022. godine pobijedili u polufinalu, a najviše nade polaže se u kapetana Kyliana Mbappéa.

Mnogi mediji nagađaju kako se 27-godišnji Francuz posljednjih mjeseci smirio uz glumicu koju mnogi smatraju novom nadom španjolskog glumišta.

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Ester Expósito - 4 Foto: Profimedia

Ester Exposito Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ime Ester Expósito u zadnje vrijeme ne puni naslovnice samo zbog glumačkih uspjeha, nego i zbog sve češćih pojavljivanja uz jednog od najboljih nogometaša svijeta. Iako nijedno od njih dvoje nije javno potvrdilo vezu, brojna zajednička pojavljivanja u Parizu, Madridu i na privatnim putovanjima dodatno su potaknula nagađanja da su u ljubavnoj vezi.

No tko je zapravo španjolska glumica koja je posljednjih godina postala jedno od najpoznatijih lica europske filmske i televizijske scene?

Ester Exposito Foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ester Exposito - 4 Foto: Profimedia

Ester Expósito Gayoso rođena je 26. siječnja 2000. godine u Madridu. Ljubav prema glumi pokazala je još kao dijete, a već tijekom školovanja pohađala je glumačke radionice Juana Codine. Talent je vrlo rano došao do izražaja pa je kao tinejdžerica osvojila nagrade za najbolju mladu glumicu na kazališnim natjecanjima Zajednice Madrida 2013. i 2015. godine.

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Prve televizijske uloge ostvarila je u serijama "Centro Médico", "Vis a Vis" i "Estoy vivo", no tek je jedna uloga potpuno promijenila njezin život.

Godine 2018. dobila je ulogu Carle Rosón u Netflixovoj seriji "Élite", koja je ubrzo postala globalni fenomen.

Ester Expósito - 2 Foto: Profimedia

Ester Expósito - 5 Foto: Profimedia

Lik bogate, inteligentne i manipulativne učenice donio joj je milijune obožavatelja diljem svijeta te je pretvorio u jednu od najpopularnijih španjolskih glumica svoje generacije. Upravo zahvaljujući toj ulozi postala je i jedna od najpraćenijih europskih glumica na Instagramu, gdje danas ima više od 24 milijuna pratitelja.

Nakon odlaska iz serije nastavila je graditi međunarodnu karijeru.

Glumila je u Netflixovoj miniseriji "Someone Has to Die", filmovima "Venus", "Lost in the Night", "The Wailing" i "The Talent", a publika ju je mogla gledati i u seriji "Bandidos". Godine 2026. osvojila je i međunarodnu nagradu Zlatnu nimfu za najperspektivniju glumicu na Festivalu televizije u Monte Carlu.

Ester Expósito - 1 Foto: Profimedia

Osim glume, zaštitno je lice brojnih luksuznih modnih kuća i kozmetičkih brendova poput Dolce & Gabbane, Bvlgarija i Yves Saint Laurent Beautyja.

Glasine o njihovoj vezi počele su početkom 2026. godine nakon što su nekoliko puta viđeni zajedno u Parizu.

Kasnije su fotografirani kako zajedno ispijaju kavu u Madridu, a mediji su objavili i fotografije njihovog zajedničkog putovanja privatnim zrakoplovom između Pariza i Madrida. Nakon toga zajedno su viđeni i na odmoru, što je dodatno pojačalo nagađanja o romansi.

Ester Expósito - 6 Foto: Profimedia

Ester Expósito - 7 Foto: Profimedia

Prema više stranih medija, par je zajedno od proljeća 2026., no nijedno od njih nije službeno potvrdilo vezu, a oboje su vrlo oprezni kada je riječ o privatnom životu.

Francuski nogometaš nije javno govorio o njihovoj vezi, dok je glumica u jednom od rijetkih osvrta na medijske napise priznala da joj ne odgovara golema pozornost koju izaziva njezin privatni život.

"Ne sviđa mi se to. Volim zadržati privatni život za sebe," poručila je, dodavši kako još uvijek nije navikla na svijet nogometa i medijsku pažnju koja ga prati.

Ester Exposito - 5 Foto: Profimedia

Iako je posljednjih mjeseci pod povećalom zbog navodne veze s Mbappéom, Expósito ne skriva da joj je gluma i dalje apsolutni prioritet.

Za 2026. potvrđena je kao jedna od glavnih zvijezda Amazonove ekranizacije romana Marfil, projekta koji bi mogao dodatno učvrstiti njezin međunarodni status. Paralelno nastavlja suradnju s velikim modnim kućama i razvija karijeru na španjolskom i međunarodnom tržištu.

Dok interes javnosti za njezin odnos s Mbappéom ne jenjava, čini se da Expósito želi da je publika prije svega pamti po ulogama koje bira i karijeri koju gradi – a tek onda po ljubavnom životu.

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