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Kako izgleda mlađa sestra Jennifer Lopez? Mnogi ne mogu vjerovati koliko su slične

Piše E. G., Danas @ 19:57 Zanimljivosti komentari
Lynda i Jennifer Lopez - 6 Lynda i Jennifer Lopez - 6 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez na Pariškom tjednu mode je pozirala sa svojom mlađom sestrom Lyndom Lopez, uspješnom novinarkom i dobitnicom nagrade Emmy s kojom njeguje vrlo blizak odnos.

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