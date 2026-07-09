Kako izgleda mlađa sestra Jennifer Lopez? Mnogi ne mogu vjerovati koliko su slične

Jennifer Lopez na Pariškom tjednu mode je pozirala sa svojom mlađom sestrom Lyndom Lopez, uspješnom novinarkom i dobitnicom nagrade Emmy s kojom njeguje vrlo blizak odnos.

Jennifer Lopez ovih je dana jedna od glavnih zvijezda Pariškog tjedna mode, no ovog puta pozornost nije privukla samo svojim modnim izdanjima.

Slavna pjevačica i glumica pojavila se u javnosti u društvu mlađe sestre Lynde Lopez, s kojom je prošetala ulicama francuske prijestolnice i zajedno prisustvovala reviji dizajnera Zuhaira Murada.

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Lynda i Jennifer Lopez - 2 Foto: Profimedia

J.Lo je za izlazak odabrala odvažnu bijelu mini haljinu s dubokim dekolteom koji se spuštao gotovo do pupka. Stajling je upotpunila crnim salonkama, torbicom i elegantnom crnom mašnom u kosi, dok je ranije tijekom dana nosila sivi kombinezon u kombinaciji s visokim platformama i sunčanim naočalama sa žutim staklima.

Uz nju je bila 55-godišnja Lynda, koja je plijenila pažnju u crnom kombinezonu spuštenih ramena ukrašenom kristalima, a kasnije se presvukla u šarenu ljetnu haljinu koju je kombinirala sa slamnatom torbicom.

Lynda i Jennifer Lopez - 3 Foto: Profimedia

Za razliku od svoje svjetski poznate sestre, Lynda Lopez je uspješnu karijeru izgradila u medijima. Američka je novinarka, televizijska i radijska voditeljica te producentica, a tijekom karijere radila je za brojne televizijske kuće, uključujući WCBS-TV, WNYW i FOX 5 New York.

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Godine 2001. osvojila je i nagradu Emmy za izvanredno televizijsko izvještavanje, čime je potvrdila status jedne od cijenjenih televizijskih novinarki u SAD-u.

Lynda i Jennifer Lopez - 1 Foto: Profimedia

Osim televizije, Lynda se okušala i kao radijska voditeljica te producentica raznih zabavnih i informativnih emisija.

Iako Jennifer i Lynda vode vrlo različite karijere, poznato je da su iznimno povezane. Odrasle su u Bronxu zajedno sa starijom sestrom Leslie Ann Lopez, a Jennifer je više puta isticala koliko joj obitelj znači unatoč svjetskoj slavi.

Lynda i Jennifer Lopez - 5 Foto: Profimedia

Lynda redovito podržava Jennifer na važnim događanjima, premijerama i koncertima, dok Jennifer često javno govori koliko cijeni sestrinu podršku. Iako se ne pojavljuju često zajedno u javnosti, njihovi zajednički izlasci uvijek privuku veliku pažnju.

Lynda svoj privatni život uglavnom drži podalje od reflektora. Majka je kćeri Lucie, koju je dobila 2008. godine, a poznata je po tome što rijetko govori o privatnim odnosima i radije ostavlja prostor za svoj profesionalni rad.

Lynda i Jennifer Lopez - 4 Foto: Profimedia

Za razliku od Jennifer, koja je desetljećima pod povećalom svjetskih medija, Lynda je uspjela sačuvati mirniji život, gradeći karijeru daleko od holivudskog glamura.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na Pariškom tjednu mode tako je još jednom pokazalo koliko su sestre bliske, ali i podsjetilo javnost na uspješnu karijeru Jenniferine mlađe sestre, koja je vlastiti put izgradila ispred televizijskih kamera, a ne na glazbenim pozornicama.

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