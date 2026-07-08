Tko je supruga egipatskog izbornika koji je obilježio dramatičnu utakmicu s Argentinom?

Dok Egipat tuguje zbog ispadanja sa Svjetskog prvenstva nakon dramatične utakmice s Argentinom, pažnju javnosti ponovno je privukla i žena koja godinama stoji uz izbornika Hossama Hassana.

Egipatska nogometna reprezentacija sinoć je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon dramatičnog poraza 3:2 od Argentine.

Momčad Hossama Hassana ispustila je vodstvo od 2:0, a nakon utakmice legendarni egipatski izbornik nije skrivao razočaranje te je žestoko kritizirao suđenje, uvjeren da je njegova reprezentacija oštećena. Dobio je i žuti karton zbog geste koju je pokazao, a više pročitajte OVDJE.

Hossam Hassan Foto: Getty Images via AFP

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Nekadašnji napadač, kojeg Egipćani smatraju jednim od najvećih nogometaša u povijesti svoje zemlje, privatni je mir pronašao uz suprugu Danu Adam. Par se vjenčao 2015. godine, a njihova ljubavna priča od početka je privlačila veliku pozornost egipatske javnosti. Iako Hossam svoj privatni život uglavnom nastoji držati podalje od reflektora, Dana je tijekom godina postala njegova najveća podrška.

Njihov brak nije uvijek bio bez izazova. Tijekom 2022. godine pojavile su se vijesti o njihovu razlazu, no priča nije završila razvodom. Nakon kratkog razdoblja odvojenosti uspjeli su izgladiti nesuglasice i odlučili svojoj ljubavi dati novu priliku. Upravo zbog toga danas ih mnogi u Egiptu navode kao primjer para koji je uspio prebroditi ozbiljnu bračnu krizu.

Hossam Hassan Foto: AFP or licensors

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Hossam i Dana zajedno odgajaju dvoje djece, a obitelj im je, prema pisanju egipatskih medija, uvijek bila na prvome mjestu. Pokazuje to i video njegove kćeri Yare koji je podijelila na Instagramu.

Dok je Hossam gradio trenersku karijeru i preuzimao vođenje nacionalne reprezentacije, Dana je ostala njegova najvjernija navijačica. Često mu javno pruža podršku putem društvenih mreža, osobito tijekom velikih natjecanja.

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Za Hassana je obitelj posebno važna nakon gotovo četiri desetljeća provedenih u nogometu. Kao igrač postao je najbolji strijelac u povijesti egipatske reprezentacije i jedan od najvećih afričkih nogometaša svih vremena, a danas je na klupi reprezentacije preuzeo odgovornost voditi novu generaciju prema uspjesima.

Hossam Hassan Foto: Getty Images via AFP

Prije Dane Hossam je bio u braku s Hodom Al-Gharbawi i s njom ima četvero djece.

Iako je sinoćnji poraz od Argentine bio jedan od najtežih trenutaka njegove trenerske karijere, jedno se nije promijenilo – uz njega je i dalje žena koja je s njim prošla i pobjede i poraze.

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