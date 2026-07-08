Prokletstvo ženskog benda? U samo 12 godina umrle su dvije mlade pjevačice

Trebale su biti nova velika senzacija svjetske pop scene, no umjesto po hitovima i blistavoj karijeri, G.R.L. danas mnogi pamte po tragedijama koje su obilježile bend.

Trebale su postati nove Pussycat Dolls, osvajati svjetske pozornice i vladati glazbenim ljestvicama. Umjesto toga, karijeru grupe G.R.L. obilježile su tragedije zbog kojih mnogi obožavatelji danas govore o prokletstvu benda.

Posljednji bolan udarac stigao je ovih dana, kada je potvrđena smrt Lauren Bennett, koja je preminula u 36. godini života. Njezina iznenadna smrt dogodila se gotovo 12 godina nakon što je grupu zauvijek promijenila tragedija u kojoj je život izgubila Simone Battle, tada stara samo 25 godina.

G.R.L. Foto: Celebrity Monitor, PacificCoastN / Pacific coast news / Profimedia

G.R.L. osnovala je koreografkinja Robin Antin, žena koja stoji iza uspjeha Pussycat Dollsa. Prvotno je novi sastav trebao biti upravo nova postava slavnog benda, no projekt je prerastao u potpuno novu grupu.

Lauren Bennett, Simone Battle, Natasha Slayton, Emmalyn Estrada i Paula van Oppen debitirale su 2013. pjesmom Vacation, a već godinu dana kasnije činilo se da im je cijeli svijet pod nogama.

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Suradnja s Pitbullom na pjesmi ''Wild Wild Love'', hit ''Ugly Heart'', nastupi na velikim televizijama i rad na albumu s producentima poput Maxa Martina i Dr. Lukea nagovještavali su da će G.R.L. postati jedna od najvećih ženskih grupa desetljeća.

G.R.L. Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

No 5. rujna 2014. stigla je vijest koja je šokirala glazbeni svijet.

Simone Battle pronađena je mrtva u svom domu u Los Angelesu, a mrtvozornik je kasnije njezinu smrt proglasio samoubojstvom. Imala je samo 25 godina.

Prema tadašnjim informacijama, pjevačica se borila s depresijom i financijskim problemima, premda je upravo proživljavala najveći uspjeh svoje karijere. Obitelj je tvrdila kako nisu razumjeli njezine brige jer je grupa upravo završila turneju, surađivala s Pitbullom i postajala sve popularnija.

Nakon tragedije članice su objavile pjesmu Lighthouse, posvećenu Simone, te pokrenule kampanju za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju mladih.

Simone Battle Foto: Supplied by LMK Media / Landmark / Profimedia

Lauren Bennett tada je izjavila: "Glazbena industrija ima velik utjecaj na mlade. Nadamo se da ćemo uspjeti pomoći barem jednoj osobi."

Devet mjeseci nakon Simoneine smrti G.R.L. službeno se raspao.

Godinu dana poslije Lauren Bennett i Natasha Slayton pokušale su oživjeti grupu s novom članicom Jazzy Mejijom, no nova postava nikada nije ponovila uspjeh originalnog sastava. Kasnije su se povremeno pojavljivale najave ponovnog okupljanja originalnih članica, ali do velikog povratka nikada nije došlo.

G.R.L. Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

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Početkom srpnja ove godine bivše članice objavile su da je preminula i Lauren Bennett.

Pjevačica je umrla još 29. svibnja u Engleskoj, u 36. godini života, a uzrok smrti zasad nije objavljen. Istraga mrtvozornika trebala bi završiti krajem listopada.

Lauren Bennett - 4 Foto: RW / imago stock&people / Profimedia

Od Lauren su se oprostile Emmalyn Estrada, Natasha Slayton i Paula van Oppen dirljivom porukom:

"Naša su srca slomljena i ne možemo riječima opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo čuvati ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin prekrasan duh dotaknuo je živote toliko ljudi. Neizmjerno će nam nedostajati i zauvijek ćemo je voljeti."

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