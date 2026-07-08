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tragedija za tragedijom

Prokletstvo ženskog benda? U samo 12 godina umrle su dvije mlade pjevačice

Piše J. C., Danas @ 08:46 Zanimljivosti komentari
G.R.L. G.R.L. Foto: Screenshot

Trebale su biti nova velika senzacija svjetske pop scene, no umjesto po hitovima i blistavoj karijeri, G.R.L. danas mnogi pamte po tragedijama koje su obilježile bend.

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