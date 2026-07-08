Raskošna ljepotica očarala je mokrim oblinama u badiću, a ima i jako zanimljivu životnu priču

Atraktivna Venezuelka Mariana Rodríguez zablistala je na plaži u Vico Equenseu, a fotografije u elegantnom kupaćem kostimu brzo su privukle pažnju obožavatelja i talijanskih medija.

Venezuelska glumica i manekenka Mariana Rodríguez ponovno je pokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih žena talijanske šoubiz-scene.

Tijekom boravka u Vico Equenseu, na jugu Italije, snimila je glamurozni editorijal na plaži Cava Regia, gdje je pozirala u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu koji je naglasio njezinu besprijekornu figuru i bujne obline.

Mariana Rodríguez - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Rodríguez je u Vico Equense stigla kao madrina (kuma) 16. izdanja Social World Film Festivala, gdje je otvorila manifestaciju i publici predstavila film "Buen Camino", novu komediju redatelja Gennara Nunziantea u kojoj glumi uz jednog od najpopularnijih talijanskih komičara Checca Zalonea. Film je posljednjih mjeseci ostvario veliki uspjeh u talijanskim kinima.

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Rođena u Caracasu 1991. godine, Mariana se u Italiju preselila 2010., gdje je započela uspješnu manekensku karijeru. Šira publika upoznala ju je u televizijskim emisijama Pechino Express, Grande Fratello VIP, Le Iene i Matrix Chiambretti, dok posljednjih godina sve više gradi glumačku karijeru. Osim u filmu Buen Camino, pojavila se i u seriji Gangs of Milano.

Mariana Rodríguez - 8 Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Mariana Rodríguez - 2 Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Iako je danas uspješna u Italiji, Mariana je više puta otvoreno govorila o teškom odrastanju u Venezueli i životnom putu koji ju je doveo do europske filmske scene.

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Mariana Rodríguez svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, no nekoliko njezinih veza ipak je privuklo veliku medijsku pozornost.

Najpoznatija je bila njezina višegodišnja veza s talijanskim modelom i glumcem Simoneom Susinnom, danas međunarodno poznatim po ulozi u Netflixovu filmu ''365 Days: This Day''. Njih dvoje bili su zajedno prije nego što je Susinna ostvario svjetsku slavu, a nakon prekida ostali su u korektnim odnosima.

Mariana Rodríguez - 4 Foto: Salvatore Franchini / IPA / IPA / Profimedia

Mariana Rodríguez - 6 Foto: Marco Provvisionato / Zuma Press / Profimedia

Nakon sudjelovanja u emisiji Grande Fratello VIP 2016. godine talijanski tabloidi povezivali su je s televizijskim voditeljem Stefanom De Martinom. Spekulacije su nastale nakon što su nekoliko puta viđeni zajedno, no Mariana je glasine odlučno demantirala i rekla da između njih nikada nije bilo ljubavne veze.

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Posljednjih godina u vezi je s talijanskim profesionalnim kitesurferom Gianmarijom Coccolutom. Par je svoju vezu učinio javnom na društvenim mrežama, a krajem 2022. objavili su da čekaju prvo dijete. U lipnju 2023. dobili su sina, a Mariana često na Instagramu dijeli obiteljske fotografije i trenutke iz privatnog života.

Mariana Rodríguez - 7 Foto: Mario Cartelli / Zuma Press / Profimedia

Zanimljivo je da je u više intervjua priznala kako joj je bilo teško vjerovati muškarcima zbog traumatičnog djetinjstva. Odrastala je uz nasilnog oca policajca, s kojim danas nema nikakav kontakt, te je isticala da joj je upravo partner Gianmaria pomogao ponovno steći osjećaj sigurnosti i povjerenja.

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