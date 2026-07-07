Prošlo je 48 godina od filma u kojem je glumio: Pogledajte kako danas izgleda zvijezda kultnog fenomena!

Bio je dio jedne od najpoznatijih filmskih družina svih vremena, no umjesto holivudske karijere odabrao je sasvim drugačiji put. Danas 80-godišnji Michael Tucci rijetko se pojavljuje u javnosti, a najnovije fotografije iznenadile su brojne obožavatelje.

Michael Tucci, glumac kojeg će se obožavatelji kultnog filma Briljantin (Grease) sjetiti kao Sonnyja LaTierrija, jednog od članova slavne družine T-Birds, ovih je dana snimljen u Los Angelesu, a mnogi su ostali iznenađeni njegovim današnjim izgledom.

Michael Tucci Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Osamdesetogodišnji glumac viđen je tijekom obavljanja svakodnevnih obveza dok je iz svog srebrnog Lexusa izlazio odjeven u bijelu košulju, tamne hlače, tamnoplavi prsluk i sive tenisice. Kratko ošišana sijeda kosa i brada potpuno su promijenili njegov izgled pa ga je danas teško povezati s mladićem kojeg su milijuni gledatelja upoznali u jednom od najpopularnijih filmskih mjuzikala svih vremena.

Michael Tucci Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Tucci je u Briljantinu utjelovio Sonnyja LaTierrija, jednog od članova Dannyjeve ekipe T-Birds, uz Barryja Pearla (Doody), Kellyja Warda (Putzieja), Jeffa Conawaya (Kenickieja) i Johna Travoltu kao nezaboravnog Dannyja Zuka.

Film prati ljubavnu priču Dannyja i Sandy, koju je glumila pokojna Olivia Newton-John, a od premijere 1978. godine postao je pravi fenomen. Temeljen na istoimenom brodvejskom mjuziklu iz 1971., Briljantin je bio najuspješniji film te godine te je tijekom godina zaradio gotovo 400 milijuna dolara.

Barry Pearl, Michael Tucci i Kelly Ward Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Iako mu je upravo ta uloga donijela svjetsku prepoznatljivost, Tucci nije ostao vezan isključivo uz taj projekt. Tijekom osamdesetih glumio je Geralda Goldena u seriji The Paper Chase, a potom i Petea Schumakera u sitcomu It's Garry Shandling's Show. Devedesetih se pojavio u prve četiri sezone popularne serije Diagnosis: Murder, dok je 2013. glumio oca lika koji je utjelovila Melissa McCarthy u akcijskoj komediji The Heat.

Michael Tucci Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Osim na filmu i televiziji, uspješnu karijeru gradio je i na kazališnim daskama. Tri godine nastupao je u mjuziklu Chicago, gdje je igrao Amosa Harta, supruga Roxie Hart, a publika ga pamti i po ulogama u predstavama Destination Ute Hagen te originalnoj produkciji mjuzikla Godspell iz 1973. godine. Na Broadwayu je ujedno bio i zamjena za nekoliko ključnih uloga u mjuziklu Grease, među kojima su Kenickie, Roger i Teen Angel.

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No, za razliku od brojnih kolega, Tucci je s vremenom odlučio okrenuti novu stranicu. Napustio je Hollywood i posvetio se obrazovanju te je godinama radio kao profesor i kazališni mentor u srednjoj školi St. Francis u kalifornijskom gradu La Cañada Flintridge. Ondje je vodio školske kazališne projekte, a 2014. režirao je i predstavu sa svojim učenicima.

Iako se više ne pojavljuje često pred kamerama, Michael Tucci ostao je upamćen kao jedno od zaštitnih lica filma koji i gotovo pola stoljeća nakon premijere ima kultni status među ljubiteljima filmskih mjuzikala.

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