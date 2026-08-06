Teen klasik koji i danas obožavamo: Evo gdje su završile zvijezde Pepeljuge

Romantična komedija ''Pepeljuga'' osvojila je publiku još 2004. godine i postala klasik među tinejdžerskim filmovima. Donosimo kako danas izgledaju i što rade njezine najveće zvijezde.

Romantična komedija ''Pepeljuga'' (A Cinderella Story) iz 2004. godine mnogima je obilježila odrastanje. Moderna verzija poznate bajke, u kojoj se umjesto staklene cipelice traži vlasnica izgubljenog mobitela, osvojila je publiku diljem svijeta i s vremenom stekla kultni status među ljubiteljima teen filmova. Iako su kasnije snimljeni brojni nastavci, upravo se original s Hilary Duff i Chadom Michaelom Murrayem i danas smatra najomiljenijim.

Hilary Duff utjelovila je Sam Montgomery, marljivu srednjoškolku koja nakon očeve smrti živi s okrutnom maćehom Fionom i njezinim razmaženim kćerima, dok istovremeno sanja o studiju na Princetonu. U vrijeme snimanja bila je jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda zahvaljujući seriji ''Lizzie McGuire'', a nakon filma uspješno je gradila i glumačku i glazbenu karijeru. Posljednjih godina gledali smo je u humorističnoj seriji ''Kako sam upoznala vašeg oca'', a posvetila se i obiteljskom životu.

Hilary Duff - 2 Foto: Profimedia

Hilary Duff - 1 Foto: Afp

Njezin filmski partner Chad Michael Murray glumio je Austina Amesa, najpopularnijeg dečka u školi i zvijezdu školskog nogometnog tima koji se zaljubljuje u tajanstvenu djevojku s kojom se dopisuje preko interneta, ne znajući da je riječ upravo o Sam. Početkom 2000-ih bio je jedan od najvećih tinejdžerskih idola zahvaljujući seriji ''One Tree Hill'', a i danas je aktivan u filmskim i televizijskim projektima.

Chad Michael Murray Foto: Instagram

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Jednu od najupečatljivijih uloga imala je Jennifer Coolidge kao sebična i pomalo bizarna maćeha Fiona. Njezine duhovite scene mnogi fanovi i danas pamte, a glumica je godinama kasnije doživjela veliki profesionalni uzlet zahvaljujući seriji ''Bijeli lotos'', za koju je osvojila dva Emmyja i Zlatni globus.

Jennifer Coolidge Foto: Instagram

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Regina King utjelovila je Rhondu, toplu i brižnu menadžericu restorana koja Sam pruža podršku i zapravo predstavlja modernu verziju dobre vile iz originalne bajke. Nakon ovog filma ostvarila je jednu od najuspješnijih karijera u Hollywoodu, osvojila Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu ''Ulica Beale'', kao i četiri nagrade Emmy.

Regina King Foto: Instagram

I više od dva desetljeća nakon premijere ''Pepeljuga'' ostaje jedan od omiljenih teen filmova 2000-ih. Publika mu se i danas rado vraća zbog simpatične ljubavne priče, prepoznatljivog humora, nezaboravnog soundtracka i nostalgije za razdobljem koje je obilježilo cijelu jednu generaciju.

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