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Georgina iskreno progovorila o komentarima na račun svog tijela: ''Volim svoje obline''

Piše K. D., Danas @ 09:23 Celebrity komentari
Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Nekoliko dana prije navodnog vjenčanja s Cristianom Ronaldom, Georgina Rodríguez našla se na meti kritika zbog svog izgleda. Umjesto šutnje, pratiteljima je poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela i samopouzdanju.

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