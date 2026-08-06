Georgina iskreno progovorila o komentarima na račun svog tijela: ''Volim svoje obline''

Nekoliko dana prije navodnog vjenčanja s Cristianom Ronaldom, Georgina Rodríguez našla se na meti kritika zbog svog izgleda. Umjesto šutnje, pratiteljima je poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela i samopouzdanju.

Georgina Rodríguez fotografirala se u bijelom bikiniju i poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela, odgovarajući na kritike zbog svog izgleda samo nekoliko dana prije navodnog vjenčanja s Cristianom Ronaldom.

Georgina Rodríguez - 2 Foto: Instagram

Influencerica i model na Instagramu je objavila fotografije s ljetovanja te otvoreno progovorila o negativnim komentarima koje posljednjih dana prima na račun svog tijela.

''Moje će se tijelo mijenjati, kao što se mijenja tijelo svake žene. I nadam se da će se mijenjati još mnogo godina, jer to znači da sam živa'', napisala je Georgina.

Majka šestero djece istaknula je kako želi svojim kćerima prenijeti važnu životnu lekciju – da vrijednost osobe nikada ne ovisi o fizičkom izgledu ni mišljenju potpunih stranaca.

Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Priznala je da su je pogodili komentari u kojima je nazivaju ''debelom'', posebno zato što velik dio karijere gradi u javnosti. No otkrila je i razgovor s Ronaldom, koji joj je, kako kaže, vratio samopouzdanje.

''Rekao mi je da ne živim od svog izgleda, nego od toga tko sam. Da sam lijepa žena, dobra majka, uspješna osoba i netko tko živi s ljubavlju. Što bih više mogla poželjeti?'' prepričala je Georgina.

Georgina Rodríguez - 1 Foto: Instagram

Dodala je kako vjeruje da su zavist i komentari dio života, ali da je najvažnije okružiti se ljudima koji podsjećaju na ono što je doista važno.

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''Volim svoje obline. Volim slobodu da živim u tijelu koje sam odabrala. Tijelu koje me nosi, koje mi je omogućilo da stvaram život, padnem i ponovno ustanem. To je tijelo koje zaslužuje poštovanje, ljubav i zahvalnost u svakoj svojoj verziji'', poručila je.

Istaknula je da za nju pravi uspjeh nikada nije značio uklapanje u nerealne standarde ljepote, nego mir, zdravlje, obitelj i život ispunjen ljubavlju.

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Objavu je popratila nizom fotografija s luksuznog odmora, na kojima pozira na jahti, uživa na plaži i putuje privatnim zrakoplovom.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

Prema pisanju britanskih medija, Georgina i Cristiano Ronaldo ovog bi tjedna trebali imati vjenčanje u katedrali u Funchalu na Madeiri, Ronaldovu rodnom gradu. Nakon ceremonije navodno je planirano slavlje u luksuznom hotelu Savoy Palace, gdje su zbog događaja rezervirani cijeli katovi i dio hotelskih sadržaja.

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Par je zajedno od 2016. godine te odgaja šestero djece, uključujući njihove zajedničke kćeri Alanu i Bellu.

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