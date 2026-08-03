Gdje je danas simpatični Froggy iz kultne komedije? Kao dječak stekao je veliku slavu, a onda je nestao iz Hollywooda

Jordan Warkol mnogima je ostao u sjećanju kao Froggy iz kultnog filma "The Little Rascals". Nakon dječje slave pojavio se u serijama poput Baywatcha, Dosjea X i Walker, Texas Rangera, no početkom 2000-ih povukao se iz glume.

Jordan Warkol mnogi pamte kao simpatičnog Froggyja iz kultne obiteljske komedije "The Little Rascals" iz 1994. godine. Njegov prepoznatljiv glas i duhovite replike obilježile su djetinjstvo brojnim generacijama, no za razliku od nekih kolega iz filma, Warkol se vrlo rano povukao iz svijeta glume.

Jordan Warkol rođen je 21. studenoga 1985. u New Rochelleu u saveznoj državi New York. Glumačku karijeru započeo je vrlo mlad, a najveću popularnost stekao je upravo ulogom Froggyja u filmu "The Little Rascals".

Brittany Ashton Holmes - 5 Foto: Profimedia

Nakon tog uspjeha pojavio se u nekoliko poznatih televizijskih serija, među kojima su "Baywatch", "The X-Files", "7th Heaven", "Hey Arnold!", "Walker" i "Texas Ranger". Bavio se i sinkronizacijom animiranih likova, a njegov glas mogao se čuti u nekoliko popularnih crtanih serija i videoigara.

Jordan Warkol Foto: Jordan Warkol/Instagram

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Ipak, početkom 2000-ih njegova je glumačka karijera gotovo potpuno stala.

Za razliku od brojnih dječjih zvijezda koje su pokušavale ostati u Hollywoodu, Jordan je odlučio krenuti drugim putem. Nije javno govorio o velikom razlogu odlaska iz glume, no čini se da je jednostavno odlučio živjeti daleko od reflektora.

Posljednju zapaženiju ulogu ostvario je početkom 2000-ih, nakon čega se potpuno povukao iz filmske industrije.

Jordan Warkol danas vodi vrlo povučen život. Ne pojavljuje se često u javnosti, rijetko daje intervjue i gotovo da nije aktivan na društvenim mrežama.

Zbog toga nije poznato čime se danas profesionalno bavi, a detalje privatnog života uspješno skriva od javnosti.

Za razliku od mnogih bivših dječjih zvijezda, Jordan nikada nije privlačio pažnju ljubavnim vezama. Nema potvrđenih informacija o tome je li oženjen ili u vezi, a ni sam nikada nije javno govorio o svom ljubavnom životu.

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Možda najzanimljiviji dio njegove priče jest činjenica da je uspio izbjeći sudbinu mnogih dječjih glumaca. Tijekom godina njegovo ime nije se povezivalo s ovisnostima, uhićenjima, financijskim problemima ili drugim skandalima koji su često pratili nekadašnje mlade holivudske zvijezde.

Upravo zato Jordan Warkol ostao je zapamćen prvenstveno po ulozi koja ga je proslavila. Iako je odustao od glume, među obožavateljima "Malih nevaljalaca" i danas ima kultni status, a njegov Froggy ostaje jedan od najupečatljivijih likova iz filma.

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