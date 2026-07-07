Neven Ciganović pružio podršku Hrvatici iz reality showa koja je privedena u Dubrovniku

Dok se ne stišavaju reakcije na incident koji je obilježio večer u Dubrovniku, Laura Prgomet dobila je javnu podršku osobe s kojom se posljednjih mjeseci često pojavljuje u javnosti – Nevena Ciganovića.

Poslije incidenta u jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu, u kojem je sudjelovala Laura Prgomet, javnosti poznata iz domaćeg reality showa, oglasio se i Neven Ciganović, s kojim se posljednjih mjeseci Laura često pojavljivala u javnosti.

Prgomet je, prema navodima, u ugostiteljskom objektu razbijala čaše, vikala i vrijeđala prisutne, nakon čega je privedena. Vijest se ubrzo proširila društvenim mrežama i medijima, a brojni su komentirali cijeli slučaj. Video pogledajte OVDJE.

Među onima koji su se javno oglasili bio je i Neven Ciganović. Na svom Instagram Storyju podijelio je njihovu zajedničku fotografiju te kratko poručio: "Uz prijatelje i za prijatelje sam uvijek najveća podrška."

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O cijelom događaju za Net.hr govorio je i vlasnik ugostiteljskog objekta, koji je situaciju opisao kao vrlo neugodnu.

"Djevojka je, pretpostavljam, imala živčani slom, a što se točno dogodilo – tko će to znati? Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci, zgroženi ponašanjem. Ona je vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije i hitne pa do prolaznika", rekao je.

Dodao je kako protiv Laure Prgomet neće podizati dodatne prijave.

"Nećemo je teretiti ni za što, odgovarat će ionako za napad na službeno lice. Mi ovdje nemamo velike štete, najveći problem je što nas je osramotila. Turisti su bili šokirani, napustili su terasu tijekom incidenta bez da su platili račune. Dogodila se velika neugodnost, a što se točno zbiva, teško je prepričati strancima koji su se u tom trenutku nalazili u objektu", izjavio je.

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Podsjetimo, policija je ranije izvijestila o privođenju žene nakon narušavanja javnog reda i mira, a okolnosti cijelog događaja i dalje se utvrđuju. Laura Prgomet zasad se nije javno očitovala o incidentu.

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