Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova

Slava, veliki hitovi i snovi o svjetskoj karijeri pretvorili su se u niz tragedija koje već godinama prate nekadašnji ženski sastav G.R.L. Nakon što je 2014. godine svijet šokirala smrt Simone Battle, bend je ponovno zavijen u crno, u 37. godini iznenada je preminula Lauren Bennett.

Glazbeni svijet potresla je tužna vijest vezana uz nekada popularnu djevojačku grupu G.R.L..

Dvanaest godina nakon tragične smrti članice Simone Battle, preminula je i Lauren Bennett, pjevačica koja je svjetsku prepoznatljivost stekla suradnjom s LMFAO-om na megapopularnom hitu "Party Rock Anthem".

Lauren Bennett - 4 Foto: RW / imago stock&people / Profimedia

Lauren Bennett - 5 Foto: NICK SADLER / INSTAR Images / Profimedia

Lauren Bennett preminula je 29. svibnja u Kentu u Engleskoj, u dobi od samo 36 godina, potvrđuju podaci mjesnog mrtvozornika. Njezina obitelj i najbliži prijatelji u međuvremenu su održali privatnu komemoraciju u Londonu, dok je službena istraga o okolnostima njezine iznenadne smrti zakazana za 30. listopada. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Vijest je posebno pogodila obožavatelje G.R.L.-a jer je riječ o drugoj velikoj tragediji koja je zadesila članice benda, zbog čega mnogi na društvenim mrežama ponovno govore o svojevrsnom "prokletstvu" grupe. Ipak, važno je naglasiti da je riječ o izrazu koji koriste obožavatelji i mediji te da ne postoji nikakav dokaz da je bend doista bio "proklet" – riječ je o nizu tragičnih događaja koji su obilježili njegovu kratku karijeru.

Lauren Bennett - 3 Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Lauren Bennett - 2 Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity "Apsolutno smo sretni možda pet posto života": Frontmen Pavela objasnio nam je zašto slavi tugu umjesto sreće

G.R.L. (Girls Rock Life) osnovala je koreografkinja Robin Antin kao svojevrsni nasljednik i novo izdanje Pussycat Dollsa. Izvorni sastav činile su Lauren Bennett, Simone Battle, Natasha Slayton, Emmalyn Estrada i Paula van Oppen.

Grupa je debitirala pjesmom "Vacation", koja se našla na soundtracku filma ''Štrumpfovi 2'', uz izvođače među kojima je bila i Britney Spears. Pravu svjetsku pažnju privukle su 2014. godine zahvaljujući hitu "Ugly Heart", koji je postao veliki međunarodni uspjeh i dosegao drugo mjesto australske ljestvice.

Istodobno su ostvarile i zapaženu suradnju s Pitbullom na pjesmi "Wild Wild Love", a iza kulisa radile su na svom prvom studijskom albumu s nekim od najvećih producenata pop-glazbe, uključujući Maxa Martina i Dr. Lukea.

Lauren Bennett - 9 Foto: Celebrity Monitor, PacificCoastN / Pacific coast news / Profimedia

Album, međutim, nikada nije ugledao svjetlo dana.

U rujnu 2014. godine G.R.L. je doživio tragediju koja je praktički zaustavila njihov uspon. Članica Simone Battle preminula je u 25. godini nakon što je počinila samoubojstvo.

Prema tadašnjim navodima TMZ-a, prijatelji i članovi obitelji rekli su istražiteljima kako je Simone bila depresivna zbog financijskih problema, premda je njezina karijera bila u uzletu. Obitelj je navodno izjavila da nisu razumjeli njezine brige jer je grupa upravo ostvarivala međunarodni uspjeh, surađivala s Pitbullom, završila inozemnu turneju te nastupila u emisiji Good Morning America.

Policiji su također rekli kako se Simone bojala da nikada neće ostvariti veliki uspjeh u glazbenoj industriji.

Nakon njezine smrti članice su objavile emotivnu pjesmu "Lighthouse", posvećenu upravo Simone.

Devet mjeseci kasnije, u lipnju 2015., bend se raspao.

Lauren Bennett - 7 Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Neven Ciganović pružio podršku Hrvatici iz reality showa koja je privedena u Dubrovniku

Godinu dana poslije G.R.L. je ipak pokušao novi početak. Lauren Bennett i Natasha Slayton ponovno su okupile bend zajedno s novom članicom Jazzy Mejijom, dok su Emmalyn Estrada i Paula van Oppen odlučile ne vratiti se.

Nova postava nekoliko je godina nastupala diljem svijeta, no 2020. godine Mejia je napustila grupu. Iako su se posljednjih godina povremeno pojavljivale najave mogućeg okupljanja originalnih članica i nove glazbe, projekt nikada nije zaživio.

Laurenina iznenadna smrt sada je, čini se, zauvijek ugasila te planove.

Laureninu smrt potvrdile su njezine bivše kolegice iz benda emotivnom objavom koja je dirnula obožavatelje diljem svijeta.

"S velikom tugom dijelimo vijest o smrti naše voljene Lauren. Naša su srca slomljena i ne možemo riječima opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo čuvati ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njezin prekrasan duh dotaknuo je živote toliko ljudi. Neizmjerno će nam nedostajati i zauvijek ćemo je voljeti. Počivaj u miru, draga Lauren. Uvijek ćeš biti u našim srcima. Tvoje GRLS – Em, Tash i P."

Lauren Bennett pokopana je na privatnoj komemoraciji održanoj prije otprilike tjedan i pol u Londonu.

Na ispraćaju su bile prisutne njezine bivše kolegice iz G.R.L.-a, ali i članice nekadašnje grupe Paradiso Girls, u kojoj je Bennett također pjevala prije G.R.L.-a.

Lauren Bennett - 6 Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Lauren Bennett - 8 Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Prema navodima američkih medija, okupljeni su ispisivali oproštajne poruke na balone koje su potom pustili prema nebu kao posljednji pozdrav pjevačici.

Pogledaji ovo Zanimljivosti U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći

Posljednju objavu na Instagramu Lauren Bennett podijelila je 22. veljače, kada je objavila svoju izvedbu klasika Nancy Sinatra "These Boots Are Made For Walkin'".

Iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer Harlow, koju je dobila s plesačem i glumcem iz filma ''Footloose'' Kennyjem Wormaldom.

Galerija 5 5 5 5 5

Službena istraga o okolnostima njezine smrti održat će se 30. listopada, kada bi javnost napokon trebala doznati što se točno dogodilo pjevačici čiji je život prerano ugašen.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Detalj oko Majina vitkog struka odmah je svima zapeo za oko, pozirala je u badiću uz bazen

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitić i predivna supruga bili u provodu u Splitu, ona zapjevala Sevkinu ''Dalmatinku''