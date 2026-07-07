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Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova

Piše J. C., Danas @ 09:07 Zanimljivosti komentari
Lauren Bennett Lauren Bennett Foto: Profimedia

Slava, veliki hitovi i snovi o svjetskoj karijeri pretvorili su se u niz tragedija koje već godinama prate nekadašnji ženski sastav G.R.L. Nakon što je 2014. godine svijet šokirala smrt Simone Battle, bend je ponovno zavijen u crno, u 37. godini iznenada je preminula Lauren Bennett.

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