Sergej Ćetković o tome zašto ga publika zove gospodinom: ''Ostaviti nekakav trag...''

Vikend za nama u Splitu bio je u znaku Ultre, ali u Solinu definitivno u znaku Sergeja Ćetkovića. Omiljeni regionalni glazbenik s našim je Hrvojem Krolom razgovarao o Dalmaciji, ljubavi i obitelji. Otkriva i zašto mu je, nakon svih pjesama i velikih koncerata, najvažnije sačuvati obraz i trag dobrog čovjeka.

Dupkom puna solinska Gradina dokazuje kako Dalmacija Sergeja odavno doživljava kao svojeg. Iako dolazi iz Crne Gore, na ovim prostorima ima onu rijetku vrstu povezanosti s publikom koja se ne gradi samo hitovima.

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''Ja sam svačiji, samo što kaže moj prijatelj. Ja sam svačiji, samo nisam svoj kao, znaš, šalim se. I ja doživljavam zaista Hrvatsku i sve gradove, sve ljude kao svoje ljude, svaki put uživam u gostoprimstvu, u predivnim večerima. Večerima koje se zaista pamte za cijeli život. I to je ono što je najveća nagrada za svakog od nas koji se bavimo ovim poslom'', priča nam Sergej.



Uz njegove pjesme često se vežu najvažniji životni trenuci. U zagrebačkoj Areni, gdje je ove godine proslavio 50. rođendan pred tisućama ljudi, pala je i prosidba, a slične romantične scene događaju se često na njegovim koncertima.



''Imali smo jednu predivnu situaciju koja je bila jako smiješna. Jedan momak, jedan konobar je zaprosio svoju curu, ali mi nije rekao, pošto ona mu je valjda provarila da ima prsten sa sobom, i ja pitam sad kako se zoveš, ona kaže da, rekao šta da, čekaj poranila si, daj mu iz početka kako se zoveš, i onda smo sve morali iz početka. Tako da je bilo super, bilo jako emotivno i vidim da to i dalje, da prava ljubav i te tako neke romantične scene zaista utiču na ljude''.



Nije slučajno da baš na njegovim koncertima ljudi odluče izgovoriti ono najvažnije. Pjesma katkad kaže ono za što čovjek sam nema dovoljno hrabrosti.



''Vidi, ja sam shvatio da kroz stihove koje ja pišem i pjevam nekad je lakše možda naučiti neki stih nego sad smisliti nešto iz svoje glave. I sam sam bio u takvim situacijama više puta, ali Bog me je nagradio pa onda nekako brzo sa tim rimama, znaš, se snađem. Pomažem, doktor ljubav."

Ove godine zakoračio je u drugo poluvrijeme života, kako u šali Sergej kaže.''Onako, kad vratiš film unazad, kad vidiš fotografije neke, kad si imao 3, 5, 7, 10 godina, čak i prije 10 godina, ali to najbrže shvatiš kada vidiš svoju djecu ili djecu svojih prijatelja, znaš. Djecu koju si jučer držao na koljenu, onda dođe pored tebe kao da se slikamo, znaš, ono dva metra momak. Tako da, Bogu hvala da je prošlo 50, ja sam spreman za ovih novih 50''.

Bili nešto mijenjao?

''Samo vrijeme, znači vrijeme koje se uvijek uzaludno troši na neke gluposti, na neke ljude koji dođu tu pa, znaš, dođu i prođu kroz život, ali život je to pa prosto mora da bude tako, moraš da naučiš neku školu''.



Na estradi na kojoj se često glasnije čuju skandali nego pjesme, Sergej je uspio sačuvati rijetku titulu. Za njega mnogi prvo kažu da je gospodin, a tek onda velik pjevač.



''Vide ljudi da se može i bez gluposti i skandala nekako sačuvati obraz na prvom mjestu, što je meni najbitnije, sačuvati dušu za onaj drugi život, što je opet još bitnije, a ostaviti nekakav trag da neko sutra za tobom kaže bio je dobar čovjek. Meni je to sasvim dovoljno''.



Supruga i kćeri njegovi su najvažniji kritičari, a upravo ljudi izvan glazbene industrije, kaže, najbolje osjete ima li pjesma ono zbog čega se pamti.



''Moja djece vole moju muziku, odrasle su na mojoj muzici, ali opet trendovi, društvo, nameće svoje tako da slušaju i ono što se meni ne sviđa, ali prosto moraju da prođu i to. I znaju da naprave, ajde kažem, da odvoje ono dobro od onoga lošega i prosto na to ne može čovjek da utiče, ali može da im skrene pažnju, da poslušaju tekst''.



Iza mirnog osmijeha ipak stoji čovjek od krvi i mesa. Zna se, priznaje, iživcirati, ali i na račun vlastite staloženosti, i našaliti.



''Pogotovo u saobraćaju, bezobrazluk, bez obzirnost, ne kultura itd. To me ono nagrdi, što bi rekli u Crnoj Gori, ali dao sam prije jedno pola godine jednom od tvojeg kolegi, kao vi uvijek važite za gospodina, vi ste uvijek tako mirni, koja je tajna, reko – pijem, na tabletama sam. I onda su svi medije objavili da je Sergej napokon priznao da su tablete te koje su učinile da ja budem takav''.



A kada je sport u pitanju, mirni Sergej nestaje barem na trenutak. Gledanje nogometnih utakmica je čak znao izbjegavati, jer teško ostaje ravnodušan kad igraju oni za koje se navija iz srca.



''Ja sam se prije, Boga mi, 15-20 godina posvađao se sportom iz kog razloga, sad ću objasniti apropo ove priče koliko sam miran. Kad stanem pred televiziju pa gledam utakmicu, ja sam on jedan nerđi koji, znaš, se nervira, preživljava to na svoj način, onda sam rekao sebi, zbog sebe i zbog zdravlja neću gledati. Žao mi je što niste prošli dalje, fenomenalna je ekipa je bila onako fenomenalna, Luka i momci su bili fenomenalni, Bosna me oduševila, ja sam toliko navijao iz petnih žila da još se desi nešto, ali prosto i ovo je meni bilo fenomenalno, nekako su ostavili baš dobar trag, kao i vi''.



Sergej Ćetković ostaje jedan od onih umjetnika kojima publika vjeruje. Ne samo zbog glasa, nego zbog dojma da iza svake pjesme stoji čovjek koji dobro zna koliko vrijede mjera, obraz i trag koji ostavljamo iza sebe.

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