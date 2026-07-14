Kovačić objavio fotografije s odmora, fanovima je jedna stvar baš jako zapela za oko!

Jedna fotografija Matea Kovačića bila je dovoljna da se na društvenim mrežama povede rasprava, a razlog nisu ni more ni zalazak sunca, već ono što se našlo na njegovu tanjuru.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nakon završetka klupske sezone i nastupa na Svjetskom prvenstvu puni baterije na zasluženom ljetnom odmoru. Nogometaš je na društvenim mrežama podijelio nekoliko fotografija romantične večere uz more i prekrasnog zalaska sunca, no umjesto idilične atmosfere pratitelji su se fokusirali na nešto sasvim drugo – sadržaj njegova tanjura.

Na fotografijama Kovačić pozira za stolom uz morsku obalu, dok ispred njega stoji porcija ćevapa s prilogom. Iako je riječ o sasvim običnom obroku, upravo su ćevapi postali glavna tema u komentarima.

Mateo Kovačić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Darija Šimića? Bivši vatreni sa samozatajnom Jelenom ima četiri sina

"Malo su zagorjeli", "Zagorjeli ti ćevapi", "Tko ih je tako prepekao?" i "E, moj Mateo, to nema veze s ćevapima", nizali su se komentari ispod objave.

Mateo Kovačić - 1 Foto: Instagram

Neki su se uključili i u vječnu raspravu o pravilnom načinu uživanja u tom omiljenom specijalitetu.

"Sve je super, ali ćevapi se jedu rukama", našalio se jedan od pratitelja.

Galerija 8 8 8 8 8

Kovačićev odmor dolazi nakon emotivnog završetka hrvatskog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je natjecanje okončala porazom od Portugala u osmini finala, a veznjak Vatrenih nakon posljednjeg sučeva zvižduka nije mogao suspregnuti emocije te je teren napustio u suzama.

Mateo Kovačić i kći Foto: Instagram

Sudeći prema posljednjim objavama, reprezentativac sada koristi slobodne dane za opuštanje uz more, dobru hranu i zalaske sunca.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Bivša zvijezda realityja na farmi u oskudnom bikiniju smočila obline u moru

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ima 48 godina i figuru za desetku: Ova srpska pjevačica velika je zvijezda u Hrvatskoj!