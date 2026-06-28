Pogledajte najljepši trenutak večeri: Mateo Kovačić raznježio navijače zagrljajem s kćerkicom

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je prizor koji je mnogima bio ljepši od svakog pogotka. Video Matea Kovačića u zagrljaju njegove kćerkice ubrzo je osvojio društvene mreže.

Nakon završetka utakmice uslijedio je prizor koji je mnogima bio ljepši od svakog pogotka. Video Matea Kovačića u zagrljaju njegove kćerkice ubrzo je osvojio društvene mreže i pokazao da su najvažnije pobjede one obiteljske.

Mateo Kovačić i kćer Foto: Instagram

Dok su hrvatski reprezentativci pozdravljali navijače nakon utakmice, Mateo Kovačić nakratko je zaboravio na nogomet. S tribina mu je u zagrljaj dotrčala njegova kćerkica, odjevena u hrvatski dres, a emotivan susret raznježio je sve koji su se u tom trenutku našli na stadionu.

Video pogledajte OVDJE.

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Video nježnog zagrljaja ubrzo se proširio društvenim mrežama. Osmijeh na licu hrvatskog veznjaka i oduševljenje njegove djevojčice bili su dovoljan podsjetnik da, bez obzira na rezultat, postoje trenuci koji vrijede više od svake pobjede.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Kovačić privatni život godinama nastoji držati podalje od očiju javnosti, no ovakve spontane scene uvijek izazovu posebno zanimanje. Nježan susret oca i kćeri pokazao je njegovu topliju, obiteljsku stranu te još jednom osvojio simpatije navijača.

Mateo Kovačić s obitelji - 2 Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

U moru fotografija i videa s utakmice upravo je ovaj emotivan kadar mnogima ostao u najljepšem sjećanju – kao dokaz da su najiskrenije emocije često one koje se dogode izvan travnjaka.

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