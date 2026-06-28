Kolinda u navijačkom izdanju privukla pažnju: Traper i kockice pun su pogodak

Uoči utakmice Hrvatske protiv Gane u Philadelphiji, Kolinda Grabar-Kitarović na društvenim je mrežama pokazala kako se pripremila za navijanje te podijelila djelić atmosfere iz SAD-a.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom je Instagram pokazala navijačke kombinacije koje je odabrala za utakmicu Hrvatske protiv Gane u Philadelphiji, a pratiteljima je otkrila i kakva atmosfera vlada uoči susreta.

U jednoj objavi pozirala je na ulicama Philadelphije u ležernoj traper kombinaciji. Odabrala je široke traperice, kreaciju brenda ''Curic&Curic'', ukrašene prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama te natpisom ''Croatia'' i svijetloplavu košulju bez rukava, a styling je zaokružila bijelim tenisicama.

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Instagram

Kasnije se presvukla u još izraženije navijačko izdanje. Odjenula je hrvatski dres s brojem 10, koji je iskombinirala s istim trapericama s hrvatskim motivima, a pred kamerom je posebno istaknula detalje svog outfita.

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Instagram

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Osim fotografija, podijelila je i kratku snimku sa stadiona na kojoj se u pozadini čuje pjesma ''Moja domovina''', čime je dodatno dočarala navijačku atmosferu u Philadelphiji.

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Instagram

Podsjetimo, Kolinda je i ranije tijekom boravka u SAD-u privukla veliku pozornost na okupljanju hrvatskih navijača. Družila se s iseljenicima i navijačima, fotografirala s okupljenima te se bez zadrške uključila u navijanje, zbog čega je ponovno završila u središtu pažnje.

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