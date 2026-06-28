Oglasila se Blanka Vlašić nakon bratova pogotka kojim je Hrvatska izborila nokaut fazu

Blanka Vlašić na Instagramu je proslavila pobjedu Hrvatske nad Ganom i pogodak svog brata Nikole Vlašića.

Blanka Vlašić nije skrivala ponos nakon velike pobjede Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu 2026., u kojoj je njezin brat Nikola Vlašić zabio odlučujući pogodak za 2:1.

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Bivša atletičarka na Instagramu je podijelila nekoliko objava posvećenih Vatrenima i Nikoli. Najprije je uz grafiku HNS-a s njegovim pogotkom kratko poručila: "Idemooooo", a zatim je podijelila i konačni rezultat susreta uz emotikone srca i hrvatske zastave.

Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram

Posebno ju je razveselila objava mađioničara Luke Vidovića, koji je uz fotografiju Nikole napisao: "Bravo mali! Zaslužuješ sve!", a Blanka ju je ponosno podijelila sa svojim pratiteljima.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako su naši nogometaši s navijačima proslavili pobjedu protiv Gane!

Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram

OVDJE pogledajte kako su naši nogometaši s navijačima proslavili pobjedu protiv Gane!

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