Oglasila se Blanka Vlašić nakon bratova pogotka kojim je Hrvatska izborila nokaut fazu

Blanka Vlašić na Instagramu je proslavila pobjedu Hrvatske nad Ganom i pogodak svog brata Nikole Vlašića.
Blanka Vlašić nije skrivala ponos nakon velike pobjede Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu 2026., u kojoj je njezin brat Nikola Vlašić zabio odlučujući pogodak za 2:1.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
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Bivša atletičarka na Instagramu je podijelila nekoliko objava posvećenih Vatrenima i Nikoli. Najprije je uz grafiku HNS-a s njegovim pogotkom kratko poručila: "Idemooooo", a zatim je podijelila i konačni rezultat susreta uz emotikone srca i hrvatske zastave.
Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram
Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram
Posebno ju je razveselila objava mađioničara Luke Vidovića, koji je uz fotografiju Nikole napisao: "Bravo mali! Zaslužuješ sve!", a Blanka ju je ponosno podijelila sa svojim pratiteljima.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako su naši nogometaši s navijačima proslavili pobjedu protiv Gane!
Blanka Vlašić na Instagramu Foto: Blanka Vlašić/Instagram
OVDJE pogledajte kako su naši nogometaši s navijačima proslavili pobjedu protiv Gane!
Više čitajte na gol.hr-u (OVDJE).
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